9 Videos vom Unwetter und ich hätte nicht gedacht, dass sie aus Deutschland sind

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Die Gewitterfront jagte vielen Menschen Angst ein. Wir zeigen die gefährlichsten und kuriosesten Szenen, die sich draußen abgespielt haben.

Überschwemmte Straßen, mit Wasser vollgelaufene Keller, Zugausfälle und umgestürzte Bäume: Die Feuerwehren in Deutschland hatte in der Nacht zu Freitag (23. Juni) wegen des extremen Starkregens alle Hände voll zu tun. Teilweise fielen innerhalb von kurzer Zeit bis zu 60 Liter Wasser pro Quadratmeter. Die meisten Schäden hinterließ das Tief „Lambert“ in Südniedersachsen.

Auch jetzt hat das Unwetter noch Folgen für den Verkehr

Der Zugverkehr in mehreren Teilen Deutschlands bleibt infolge der Unwetter weiter beeinträchtigt. Das gelte unter anderem für die Strecke zwischen Hamburg und Berlin, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen.



Das Unwetter über großen Teilen Deutschlands hat auch den Flugverkehr beeinträchtigt. Zahlreiche Flugzeuge, die in München landen sollten, wurden umgeleitet. Es kam zu weiteren Verzögerungen am Flughafen München.

So krass war das Gewitter in Deutschland wirklich

Auf Twitter kommen auch Kommentare wie „Ach, so schlimm war es hier gar nicht“ bis „Das soll das Unwetter gewesen sein?“. Je nach Bundesland war das Gewitter unterschiedlich stark zu spüren. Wir zeigen, wie krass es teilweise wirklich war. Hier sind die neun verrücktesten, aber auch gefährlichsten Dinge, die gestern in Deutschland passiert sind:

1. Das Wasser auf den Straßen hatte eine unglaubliche Kraft:

2. Die Hagelkörner waren teilweise schneeballgroß:

3. In diesem Galeria Kaufhof in Kassel musste man (mehr oder weniger) in Badehose einkaufen:

4. Dieser junge Mann hat das mit dem „Anbaden“, glaube ich, falsch verstanden:

Alleine war er damit übrigens nicht. „So baden Studenten am Ende des Monats“, schreibt der TikTok-User als kleinen Scherz:

5. Die Autos mussten sich ihren Weg durch die Wassermassen bahnen:

Der Twitter-Account Anonymous Germany weist die AfD (in dem Tweet oben) daraufhin, wie wichtig Maßnahmen gegen die Klimakrise sind. Die Folgen zeigen sich auch in dem Ausmaß von El Niño – veränderte Meeresströmungen, die die Erde extrem beschädigen:

Diese 9 Bilder zeigen die Folgen von El Niño Fotostrecke ansehen

6. So wie dieser TikTok-User fühlten sich bestimmt viele Autofahrer:innen:

7. Die Blitze waren so heftig, dass der Himmel zum Farbenspiel wurde:

Testen Sie Ihr meteorologisches Wissen: Bist du ein wahrer Wetter-Frosch oder bleibst du im Regen stehen?

8. „Vom Winde verweht“, aber als Horrorfilm:

9. Und dann auch noch Tornados:

Hier geht’s zu weiteren Bildern von gruseligen Unwettern.

(Mit Material der dpa)