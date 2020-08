Gewerbetreibende werden kreativ: Eis und Brötchen passend zum Brunnen

Der ungewöhnlich geformte Brunnen, der in Oberndorf gebaut wurde, ist derzeit nicht nur im Jossgrund Thema. Zahlreiche Medien berichteten über das kuriose Wasserspiel. Die Gewerbetreibenden sind nun kreativ geworden.

Jossgrund-Oberndorf - Einheimische wie Besucher haben so ihren Spaß an dem Brunnen auf dem Franz-Korn-Platz in Oberndorf*.„Es wurde im Dorf bereits mit verschiedenen Ideen jongliert. So bin auch ich dann auf die Idee gekommen, diesen Eisbecher anzubieten“, erklärt der Betreiber des Eiscafés in Oberndorf, Antonio Lorusso.

Ähnlich sieht es in der Backwerkstatt von Klaus Schreiber aus. „Das Brunnen-Brötchen war eine spontane Eingebung", erzählt der Inhaber. Er hatte den Brunnen selbst gesehen und die amüsierten Reaktionen der Bürger verfolgt– dadurch ist ihm die Idee für das neue Angebot gekommen. „Bei mir gibt es oft individuelles Gebäck, zum Beispiel gab es zur WM schwarz-rot-goldene Brötchen", erzählt er.