Wetterphänomen: Warum graues Nebelmeer über NRW hängt

Aktuell wabert ein über 2000 Kilometer weites Wolkenmeer über Mitteleuropa. © Patrick Seeger/dpa

Seit Tagen ist der Himmel über NRW und halb Europa grau. Ein Wetterphänomen ist für den teils dichten Nebel verantwortlich.

Köln – Viel Abwechslung gab es beim Blick in den Himmel in NRW in den vergangenen Tagen nicht. Vor allem eine Farbe ist dabei vorherrschend: grau. Doch der Westen Deutschlands steht mit der tristen Wetterlage und dichtem Nebel nicht alleine dar. Von Frankreich bis Weißrussland: halb Europa steckt aktuell unter einem dichten Nebelteppich. Dieser wird noch weiter anhalten.

24RHEIN erklärt, wie das Nebelmeer entstanden ist und welche Folgen der Nebel haben kann.

Auf den öffentlichen Flugverkehr hat der Nebel bisher keine Auswirkungen. Momentan ist die Lage dort noch ungefährlich, denn große Linienflüge besitzen Systeme, die sie auch bei schlechteren Witterungsbedingungen sicher durch die Luft führt. (mg)