„Jenseits von Gut und Böse“: Münchner Vermieter wird für zu günstige Mieten bestraft

Von: Yasina Hipp

Der Münchner vermietet Wohnung für 8,80 Euro pro Quadratmeter. Das ist laut Finanzamt München allerdings zu wenig, es appelliert an den Vermieter die Kosten zu erhöhen.

München – Als wären die hohen Mieten, gerade in den Großstädten, nicht schon genug, bereiten Mietern und Mieterinnen jetzt auch noch die steigenden Energiekosten Bauchschmerzen. Durch die Einmalzahlung des Bundes wird bei den meisten immerhin im Dezember weniger Geld vom Konto abgezogen. Einer, der nicht will, dass seine Mieter in Sorge leben müssen, ist Thaddäus Spegel. Er vermietet seine Wohnung im Münchner Stadtteil Sendling – und verlangt dafür, laut der Stadt München, viel zu wenig Miete. Die Stadt möchte ihn jetzt deswegen bestrafen, wie ZDF berichtet.

Münchener Vermieter verlangt maximal 13,50 Euro pro Quadratmeter

Üblicherweise kostet der Quadratmeter Wohnen in der bayerischen Landeshauptstadt mindestens 20,95 Euro. Bei Thaddäus Spegel hingegen gerade einmal maximal 13,50 Euro. Mehr als sieben Euro Unterschied. Und das passt dem Münchner Finanzamt ganz und gar nicht in den Kram. Spegel soll nun nämlich 41.445 Euro soll Steuern an das Münchner Finanzamt nachzahlen. Der Vermieter hat dafür überhaupt kein Verständnis: „Ich fühle mich absolut unfair behandelt, das kann es nicht sein.“ Er werde dafür bestraft, ein „fairer Vermieter“ zu sein. Spegel meint: „ Das Ganze ist irgendwo jenseits von Gut und Böse, das kann ich nicht nachvollziehen.“

Thäddaus Spegel vermietet seine Wohnung deutlich günstiger als es in München üblich ist. © Screenshot/ZDF/Länderspiegel

Aber das Bayerische Landesamt für Steuern versteht Spegels Aufregung nicht. Auf Anfrage des ZDF teilt das Landesamt mit, dass man lediglich das Einkommenssteuergesetz umsetze und das sei Bundesrecht.

TikTok-User feiern Münchner Vermieter und wollen bei ihm einziehen

Thäddaus Spegel will sich dem nicht beugen und geht nun vor Gericht. Er meint: „Was geht die das an? Das ist mein Besitz und mit dem mache ich, solange es mir gehört, meine Mieten wie ich will.“ Auf TikTok sorgt ein Ausschnitt des ZDF-Beitrags ebenfalls für viel Aufsehen. Viele können nicht verstehen, warum Spegel für die fairen Mieten bestraft werden soll, sehen aber das Problem in der deutschen Bürokratie. So schreiben einige User: „Deutschland in einem Video erklärt“, „Was ist los in Deutschland“ und andere meinen nur: „Sowas kann man nicht verstehen“. Eine verzweifelte Wohnungssuchende fragt sogar: „Wo kann ich mich auf diese Wohnungen bewerben?“

Bleibt zu hoffen, dass Thäddaus Spegel seine Wohnungen weiterhin günstig vermieten kann. Ansonsten muss womöglich der ein oder andere Mieter seine Wohnung wegen der zu hohen Kosten aufgeben.