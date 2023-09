Preise in Kroatien sorgen erneut für Wirbel: Frau entlarvt Kostenfalle an der Adria-Küste

„Preise steigen täglich“

Von Karolin Schäfer schließen

Die Inflation schmälert die Urlaubskasse. Auch in Kroatien spüren Urlauber gestiegene Preise. Ein Video zeigt, dass Reisende mit zehn Euro nicht weit in Rovinj kommen.

München/Rovinj – Zwar neigt sich der Sommer allmählich dem Ende entgegen, das bedeutet aber noch lange kein Aus für die Urlaubssaison 2023. Auch in den kommenden Wochen stehen für viele noch ein paar Urlaubstage an. Besonders beliebt sind Spanien und Italien, wo Reisende auf irre Gesetze achten sollten.

Auch der Südosten Europas ist ein viel besuchtes Reiseziel. Zuletzt sorgten allerdings Berichte über Preisexplosionen in Kroatien für Wirbel. Auf die gestiegenen Preise machte nun eine Frau auf Tiktok aufmerksam.

Kroatien Hauptstadt Zagreb Amtssprache Kroatisch Währung Euro

Wird der Kroatien-Urlaub zur Kostenfalle? Was Sie mit zehn Euro in Rovinj machen können

Die junge Frau hält in einem Video für ihre Follower fest, was Urlauber in Kroatien mit 10 Euro unternehmen können. Zu Beginn hält sie den Geldschein in die Kamera, im Hintergrund ist die kroatische Hafenstadt Rovinj zu sehen. Doch statt günstigen Reisetipps erwarten die Tiktok-Community eher unerwartete Vorschläge.

+ In ihrem sarkastischen Kurzclip zeigt die TikTokerin, was an der Adria Menschen mit schmalen Geldbeutel so an Urlaubs-Aktivitäten machen können. Auf einer Bank sitzen und in die Ferne starren, ist eine davon. (Tik-Tok-Screenshot) © Screenshot/Tiktok/likedajana

Die Tiktokerin wirft Steine ins Wasser, umarmt einen Baum oder starrt trostlos aufs Meer. Auf offensichtlich überspitzte und humorvolle Weise will die junge Frau ihrer Community zeigen, dass die Preise in Kroatien – offenbar insbesondere in Rovinj – gestiegen sind. Für zehn Euro gibt es allem Anschein nach also nicht ganz so viel zu erleben.

Kroatien-Urlaub ist teurer geworden: Preise für Unterkünfte um 30 Prozent gestiegen

Bei Tiktok sorgt das Video für Begeisterung. Mit den zehn Euro könnten sich Urlauber lediglich kostenpflichtiges Parken leisten, kommentierte ein Nutzer. „Leider wahr“, hieß es weiter. „Das Gleiche gilt auch für Split“, meinte eine andere. „Rovinj zu genießen ist unbezahlbar“, stellte jedoch eine weitere Nutzerin fest.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Kristallklares Wasser, goldener Sand: Der Grace Bay Beach hat alles, was das Herz begehrt. Nicht umsonst wählten ihn Reisende bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 von Tripadvisor auf den ersten Rang. Der Strand befindet sich auf Providenciales, das zu den Turks- und Caicosinseln gehört. © Imago Camps Bay ist einer der malerischen Vororte von Kapstadt. Die gleichnamige Bucht befindet sich vor der Kulisse einer Bergkette, den sogenannten Zwölf Aposteln. Der Strand selbst wird als sauber und gepflegt geschrieben – obendrein gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. © Imago Der Eagle Beach auf der Insel Aruba zählt zu den schönsten der Karibik. Er zeichnet sich durch seinen makellosen, weißen Sandstrand und klares Wasser aus. Ein beliebtes Fotomotiv sind die beiden Fofoti-Bäume, die mit ihren Kronen in Richtung Meer weisen. © Imago Einzigartige, einladende Strände gibt es nicht nur auf anderen Kontinenten: Der Strand Ses Illetes ist wohl der bekannteste der Baleareninsel Formentera – und auch einer der schönsten. Er erstreckt sich über eine Länge von 1450 Metern und verdankt seinen Namen diversen Felseninseln, die sich gegenüber der Küste befinden. © Imago Anse Source d‘Argent, La Digue, Seychellen Mit ihren eindrucksvollen Granitfelsen ist die Anse Source d‘Argent einer der berühmtesten und meist fotografiertesten Strände überhaupt. Das Wasser ist türkisblau und lädt zum Schnorcheln ein. Wer ihn besuchen möchte, muss allerdings Eintritt zahlen. © Fokke Baarssen/Imago Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) in Lampedusa auf den Sizilianischen Inseln. Der Spiaggia dei Conigli, übersetzt Kaninchenstrand, ist einer der schönsten Strände Italiens – und belegte bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 sogar den 1. Platz unter den europäischen Stränden. Auch hier winken türkisfarbenes Wasser und weißer Sand. © Imago Radhanagar Beach, Indien Etwas Ruhe gefällig? Dann ab nach Indien: Am Radhanagar Beach bleiben Touristenmassen aus, stattdessen wartet ein sauberer Strand mit kristallklarem Wasser. © R Modi/Dinodia Photo/Imago Zakynthos, Navagio Beach Zu den berühmtesten Stränden der Welt zählt der Navagio Beach auf der griechischen Insel Zakynthos. Was ihn besonders macht, ist das Schiffswrack, das sich wunderbar in die Bucht einbettet und wirkt, als wäre es mit Absicht dort. © Janita Webeler/Imago Turquoise Bay, Exmouth, Australien Beste Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet die Turquoise Bay im Westen Australiens: Fische, Korallen und andere Meereslebewesen finden sich schon in Küstennähe. Gleichzeitig lässt sich vor der Kulisse des türkisblauen Wassers wunderbar ein entspannter Tag verbringen. © Imago Elafonissi Beach auf Kreta Der Elafonissi Beach wirkt, als müsste er sich in der Karibik befinden: Tatsächlich befindet er sich aber auf der griechischen Insel Kreta. Besonders eindrucksvoll ist der rosafarbene Strand – der Farbton rührt von tausenden zerbrochenen Muschelschalen her. © Imago

Dabei müssen es nicht immer teure Unternehmungen sein. Sehenswürdigkeiten, Strandbesuche und Wanderungen sind oft kostengünstig. Zwar lässt sich eine Urlaubsreise in Kroatien auch Low-Budget gestalten. Dennoch ist hier eine deutlich Teuerungswelle zu spüren. Zuletzt sorgte eine Rechnung in Kroatien für Ärger. „Wir sind 25 Prozent teurer als die Konkurrenz – nicht nur bei den Übernachtungen, sondern auch bei allen anderen relevanten Angeboten“, sagte die Präsidentin des Verbandes der Familienunterkünfte in Kroatien, Barbara Marković, bei einem Pressegespräch im Juli.

An der kroatischen Küste seien die Preise für Unterkünfte in den vergangenen zwei Jahren um 30 Prozent gestiegen. „Kroatien ist jetzt ein teureres Reiseziel als Spanien und Griechenland und die Preise steigen täglich“, so Marković. Nicht nur die hohen Preise können Urlauber abschrecken. Wer mit einem Rollkoffer nach Dubrovnik anreist, muss mit einer Geld-Strafe rechnen. (kas)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Tiktok/likedajana