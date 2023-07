Rhein hat Hochwasser? Dann leuchtet dieses Gebäude in einer bestimmten Farbe

Teilen

Die blaue Farbe der Hochwasserpumpanlage in Köln-Bayenthal bedeutet Niedrigwasser im Rhein. (Archivbild) © Volker Preußer/imago

In Köln steht ein markantes Gebäude am Rhein, das an ein Kunstwerk erinnert. Das bunt leuchtende Bauwerk hat dabei eine wichtige Funktion.

Mehr zum Thema Warum dieses Gebäude am Rhein abends in verschiedenen Farben leuchtet

Köln – Für Spaziergänger gehört dieses Bauwerk zum Rhein. Vor allem in der Abenddämmerung fällt die Hochwasserpumpanlage in Bayenthal (Stadtbezirk Köln Rodenkirchen) durch ihre bunte Beleuchtung auf. Das sechs Meter hohe Gebäude steht bereits seit 2008 in direkter Nähe zum Rhein. Sobald die Sonne untergeht, leuchtet es dann in Grün, Blau, Gelb, Orange oder Rot. Die bunten Lichter wurden hier jedoch nicht willkürlich gewählt. Jede dieser Farben soll damit etwas symbolisieren: den Rheinpegelstand in Köln.

24RHEIN erklärt, wieso das Hochwasserpumpwerk einen wichtigen Teil zum Hochwasserschutz beiträgt.