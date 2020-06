Aufgrund der Corona-Krise sollen rund 80 Filialen der Karstadt Kaufhof GmbH bundesweit dicht gemacht werden. In Hessen gibt es 19 Läden - etwa 3.000 Mitarbeiter bangen.

Hessen/Frankfurt - Das seit langem angeschlagene Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH droht die Pleite. Nach den wegen der Corona-Krise angeordneten Ladenschließungen hatte der ohnehin mit roten Zahlen kämpfende Warenhauskonzern Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht. Einer Vorstufe eines Insolvenzverfahrens, bei der der Schuldner aber die Kontrolle über sein Unternehmen behält.

Für viele Beschäftige war diese Nachricht ein Schock. Denn fast jedem zweiten Kaufhaus droht die Schließung. Bundesweit gibt es derzeit noch rund 30.000 Mitarbeiter in den gut 170 Filialen. In Hessen sind es etwa 3.000 Angestellte in insgesamt 19 Filialen. Darunter in Frankfurt, Limburg, Gießen, Darmstadt und Kassel. Etwa 80 Filialen könnten bundesweit dicht gemacht werden. Erste Informationen über die angestrebten Schließungen, auch in Hessen, sollen in den nächsten Tagen kommen.

Galeria Karstadt Kaufhof droht die Pleite: Auch Filialen in Hessen droht Schließung

In vielen hessischen Städten gab es am Freitag (29.05.2020) Demonstrationen. In Gießen verteilten Mitarbeiter von Galeria Kaufhof Karstadt in der Einkaufstraße Seltersweg "rote Herzen für Karstadt", wie die Gießener Allgemeine* berichtete. Ihnen standen Tränen der Rührung in den Augen, denn bei der Aktion unter dem Motto "Wir kämpfen gemeinsam für Karstadt" kamen 32.000 Unterschriften zusammen.

Eine Solidaritätsbekundung für Karstadt in Gießen gab es sogar vom Bistum Mainz. In Kassel hatte die Gewerkschaft Verdi eine Betriebsversammlung organisiert. Dort gingen 99 schwarze Luftballons in die Höhe. Zum einen im Gedenken an die Corona-Toten, es sollte jedoch auch ein symbolischer Akt sein. "Wir gedenken der zahlreichen Beschäftigten des Handels, die von Entgeltabsenkung und Arbeitsplatzverlust bedroht sind“, sagte der zuständige Fachsekretär Handel von Verdi Nordhessen, Manuel Sauer dem HR.

Mitarbeiter der Galeria Kaufhof Karstadt bangen um ihre Jobs: Verdi fordert Staatshilfen

Im Ringen um die Rettung der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof fordert die Gewerkschaft Verdi ein Eingreifen des Staates. „Es ist jetzt Zeit für eine politische und finanzielle Unterstützung für die Beschäftigten durch die Politik in den Kommunen, Gemeinden sowie Landesregierungen und der Bundesregierung“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman am Dienstag nach einer Sitzung der Tarifkommission für den Warenhauskonzern am Dienstag in Essen. Unterstützung sei auch „in Form von Staatshilfen“ erforderlich, betonte Akman. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hatte erst kürzlich die Verhandlungen mit der Bundesregierung über ein staatliches Rettungspaket abgeschlossen. Den neun Milliarden Euro Kredit muss der Konzern erst 2023 zurückzahlen, dafür jedoch Start- und Landerechte in München und Frankfurt abgeben.

Die Corona-Krise hatte die Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt in eine äußerst schwierige Situation gebracht. „Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Der Konzern könne deshalb nur durch harte Einschnitte überleben. Bis Ende Juni soll feststehen, wer welche Beiträge zur Sanierung leistet und im Anschluss ein Insolvenzplan erstellt werden, über den die verschiedenen Gläubigergruppen im Juli abstimmen.

