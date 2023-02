Fünf Arbeiter bei Explosion in Tschechien schwer verletzt

Feuerwehrleute vor einer Firma in Kostany, in der Gasflaschen explodiert sind. © Hájek Ondøej/CTK/dpa

In einer Firma, die Propangasflaschen aufbereitet, ist es zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden fünf Mitarbeiter verletzt.

Kostany - Bei der Explosion einer Gasflasche in einer Firma im tschechischen Kostany sind fünf Arbeiter schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden mit Rettungshubschraubern in ein Spezialkrankenhaus für Brandverletzte in Prag gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Weitere 17 Arbeiter wurden in Sicherheit gebracht.

Zu dem Unfall kam es in einer Firma, die sich mit der Aufarbeitung von Propangasflaschen befasst. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr entzündeten sich Gasreste in einem der Behälter. Die Einsatzkräfte kühlten die übrigen Gasflaschen in dem Gebäude mit Wasser ab. Es drohten keine weiteren Explosionen, hieß es.

Die Kleinstadt Kostany liegt bei Teplice in Nordböhmen, knapp zehn Kilometer südlich des alten Grenzübergangs Cinovec-Zinnwald zu Sachsen. dpa