Wichtige Änderungen im April in BW: Von AKWs bis Führerschein

Von: Pauline Wyderka

Im April kann man sich in Baden-Württemberg wieder auf einige Änderungen einstellen. Lesen Sie hier, was ab sofort für Krankschreibungen bis hin zur Führerscheinprüfung gilt:

April, April, der macht, was er will – oder was von langer Hand angekündigt wurde. Außer ein paar erfreulichen Neuerungen, die auch schon zum Jahreswechsel für 2023 angekündigt wurden, gibt es auch andere Änderungen, die einem das Leben nicht unbedingt einfacher machen. Außer schlechten Scherzen zum ersten Tag des Frühlingsmonats können sich die Menschen in Baden-Württemberg für April auf Folgendes einstellen.

HEIDELBERG24 verrät, welche Änderungen von Corona-Regelungen über AKWs bis hin zur Führerscheinprüfung gelten.

Während mit einigen Änderungen im März bereits die Corona-Testpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen entfiel, fallen noch weitere Corona-Regelungen im April weg. (paw)