Hochzeitsgast unter einer Bedingung: Braut verlangt Schreiben mit 500 Wörtern – sogar von Familie

Von: Kai Hartwig

Ein Hochzeitspaar in Großbritannien stellte eine harte Bedingung für alle Gäste. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Die Hochzeit feiert man in der Regel mit Freunden und Familie. Eine britische Braut stellte an ihre Gäste eine Forderung, die galt auch für Schwester und Eltern.

London/München – Wenn sich zwei Menschen lieben, mündet dies oft in der Heirat. Die Ehe feiern Paare dann mit einer Hochzeitsfeier, die soll möglichst zum schönsten Tag des Lebens werden. Und mit allen Personen gefeiert werden, denen sich das Hochzeitspaar eng verbunden fühlt.

In der Regel zählen Familienmitglieder zu den sicheren Kandidaten auf der Gästeliste einer Hochzeit. Ebenso finden sich dort die engsten Freunde der Heiratenden wieder. In Großbritannien hatten eine Braut und ein Bräutigam die Liste der potentiellen Hochzeitsgäste ebenfalls schon erstellt. Doch diese hatte einen Haken: Sie war offenbar nur vorläufig.

Hochzeit in Großbritannien: Braut fordert von Gästen 500-Wörter-Bewerbung – sogar von Schwester und Eltern

Denn für alle, die als Hochzeitsgast infrage kamen, gab es noch eine Bedingung zu erfüllen. Die Braut verlangte von Familie und Freunden ein ausführliches Bewerbungsschreiben. Darin sollten diese schriftlich begründen, warum gerade sie geeignete Gäste der Hochzeitsfeier sind. Das Bewerbungsschreiben enthielt demnach zwei Fragen, die es zu beantworten galt. Auch hier reichte eine einfache Antwort der Braut nicht aus, sie setzte je Frage eine Mindestanzahl von 250 Worten fest.

Wer die Forderung des Paars unbeantwortet ließ, war direkt draußen. Um schreibfaulen Gästen entgegenzutreten, hatte die Braut laut ihrer Schwester das Antwortformular entsprechend voreingestellt. Erst ab erreichter Mindestwortzahl von 500 ließ sich der „Abschicken“-Knopf betätigen. Unter den Bewerbungen wollte das Ehepaar in spe dann die würdigen Hochzeitsgäste heraussuchen. Die Sache wurde publik, weil die Schwester der Braut den Fall auf Reddit öffentlich machte. Und sie war wenig begeistert und machte in dem sozialen Netzwerk ihrem Ärger Luft.

Schwester der Braut fassungslos über Hochzeitsbewerbung – Eltern finden es ok und machen Druck

„Ich fühle mich von all dem wirklich beleidigt. Sie will also ganz offensichtlich, dass die Leute ihr in den Arsch kriechen und ihr sagen, warum sie wirklich dabei sein wollen“, schrieb sie im Juli 2020. Offensichtlich gab es auch für die engsten Familienmitglieder keine Ausnahme von der Bewerbungsforderung: „Sie hat gesagt, dass ich keinen Platz bekomme, wenn ich die Antwortkarte nicht korrekt ausfülle, damit alles fair bleibt.“

Der Druck auf die Schwester der Braut stieg. Deren Eltern fanden die Idee mit der Bewerbung absolut nachvollziehbar – und machten ihr klar, dass sie besser die Bewerbung losschicke und auf der Hochzeit erscheine: „Meine Eltern sagten, wenn ich nicht auftauche, bekomme ich großen Ärger mit all unseren Verwandten.“ Die Reaktionen im Netz waren eindeutig. „Es ist lächerlich, so etwas von jemandem zu verlangen. Man lädt Leute zu seiner Hochzeit ein, weil man die wichtigen Momente mit ihnen teilen will, nicht umgekehrt“, meinte ein Reddit-User.

Veranstaltungsort der Hochzeit zwingt Braut zu radikaler Maßnahme

Dass es überhaupt zu der kuriosen Forderung der Braut kam, eine Bewerbung von ihren Gästen zu verlangen, hatte einen Grund. Die Location, an der die Feier für Februar 2021 geplant war, hatte ein Problem mit der Gästeanzahl. Dem Hochzeitspaar wurde gesagt, dass diese etwa halbiert werden müsse, ansonsten könne die Feier an dem Veranstaltungsort nicht stattfinden. Möglicherweise geschah dies auch aufgrund der damaligen Corona-Auflagen.

Dummerweise waren die Einladungen an die Hochzeitsgäste längst rausgegangen. Und so sah die Braut nur eine Möglichkeit, die Gästezahl deutlich zu verringern: Per Bewerbungsprozess. (kh)