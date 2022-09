Freund von Rapper Milonair in den Kopf geschossen – Lebensgefahr

Von: Sebastian Peters

Die Polizei war auf der Veddel in Hamburg im Großeinsatz © Sebastian Peters

Schock im Fußballverein „Milonairs Club“ des Rappers Milonair. Ein Vereinsmitglied wird vor dem Fußballplatz auf der Veddel attackiert und angeschossen.

Hamburg – Von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr hat der Fußballverein „Milonairs Club e. V.“ auf dem Kunstrasenplatz an der Slomanstraße am Mittwoch, 21. September 2022, trainiert. Zeitgleich mit einem weiteren Amateurverein. Als die Spieler gegen 21:20 Uhr zum Duschen in die Kabinen geschickt werden, warten vermutlich bereits die Täter in einem dunklen Hauseingang gegenüber des Fußballplatzes auf das spätere Opfer.



Als Hulisi B. die Kabine frisch geduscht verlässt, wird er sofort von den bislang unbekannten Tätern abgefangen. Ein kurzes Gespräch entsteht, doch nach wenigen Augenblicken, so eine Augenzeugin, soll bereits der Schuss gezielt in Richtung des Kopfes des Mannes abgefeuert worden sein. Die Täter flüchten anschließend.