Mallorca-Urlauberin lässt Tochter tagelang bei Fremden im Hotel zurück – um Party zu machen

Von: Momir Takac

Auf Mallorca gab eine Mutter ihre Tochter tagelang in die Obhut von Fremden, um sich immer wieder zu betrinken. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Manacor – Die Vorwürfe von Vernachlässigung eines Kindes auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca erschüttern: Eine Mutter soll ihre Tochter tagelang bei Fremden geparkt haben, um selbst kräftig feiern zu können. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Insel Mallorca Bevölkerung 923.608 Fläche 3.640 km² Amtssprachen Katalanisch, Spanisch

Der Fall, über den die Mallorca Zeitung und das britische Boulevardblatt The Sun berichteten, ereignete sich bereits im Juni, wurde aber erst jetzt bekannt. „Sie begann am ersten Tag, als sie in einem Hotel in Manacor ankam, zu trinken“, teilte die spanische Nationalpolizei The Sun zufolge mit. Im Hotel soll die Irin eine andere Familie kennengelernt haben, die eine ebenfalls fünfjährige Tochter hatte.

Mallorca: Mutter bringt Tochter bei anderer Urlauberfamilie unter und betrinkt sich

Die Mutter soll ihre Tochter daraufhin bei den Fremden gelassen haben und sich allein betrunken haben. Laut Mallorca Zeitung ging dies tagelang so. Und es muss heftig gewesen sein. „Sie trank große Mengen und konsumierte Alkohol vom Moment des Aufstehens bis zum Schlafengehen“, wird die Polizei in The Sun zitiert. Unterdessen kümmerte sich die andere Urlauberfamilie rührend um das verlassene Mädchen. Sie soll für das Kind sogar Schwimm-Utensilien besorgt haben.

Als das Hotelpersonal einschritt und der 45-Jährigen keinen Alkohol mehr ausschenkte, ging die Frau zu einem nahegelegenen Supermarkt und deckte sich mit Bier ein. Schließlich wurde ihr Verhalten der Familie, die sich um die Tochter kümmerte, zu bunt. Sie erstattete Anzeige.

Urlauberin vernachlässigt Tochter, um exzessiv Alkohol zu trinken – Festnahme auf Mallorca

Im Hotel wollte die Beamten der Polizei die Mutter zur Rede stellen, doch die Frau weigerte sich erst ihre Zimmertüre zu öffnen. Als sie es dann doch zur Tür schaffte, war sie offenbar so betrunken, dass sie „kaum das Gleichgewicht halten konnte“, hieß es.

Die Polizisten verhafteten die Frau schließlich. Gegen sie wird wegen Vernachlässigung von Schutzbefohlenen ermittelt. Ihre Tochter übergaben die Beamten in staatliche Obhut, bis der Vater tags darauf aus Irland anreiste und sie abholte.

Mallorca leidet unter dem Party-Tourismus am Ballermann. Das Verhalten von Touristen ist für viele Bewohner unerträglich. Die Urlaubsinsel plant jetzt ein Alkohol-Verbot auf den Straßen. Dabei wurden erst die Regeln am Ballermann verschärft.(mt)