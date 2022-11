Frau bleibt in Altkleidercontainer stecken und stirbt

Eine 26-Jährige in Weinstadt wird tot in einem Altkleidercontainer gefunden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

In Weinstadt wurde eine 26-Jährige tot in einem Altkleidercontainer gefunden. Mehr zu diesem Fall können Sie hier nachlesen:

Nur noch den Tod einer 26-jährigen Frau konnte der Notarzt am Samstagmorgen auf dem Parkplatz der Prinz-Eugen-Halle in Weinstadt feststellen. Das berichtet die Polizei. Die Frau sei ersten Kenntnissen nach in einen Altkleidercontainer geklettert, um Kleidung herauszunehmen. Dabei sei sie laut Polizei stecken geblieben ohne, dass sie sich selbst befreien konnte. Was zum tragischen Unfall noch bekannt ist, verrät die Schwäbische Post.