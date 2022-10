Frau auf Zebrastreifen von Lastwagen tödlich verletzt – Fahrzeug nach 3 km gestoppt

Von: Sebastian Peters

Der Lehmweg wurde nach dem Unfall komplett gesperrt © Elias Bartl

Schrecklicher Unfall auf dem Lehmweg in Hamburg Hoheluft-Ost. Ein Lastwagen hat eine Frau auf einem Zebrastreifen erfasst und getötet. Der Fahrer fuhr einfach weiter.

Hamburg – Drama in Hamburg Hoheluft-Ost. Am Dienstag, 25. Oktober 2022, ist es auf dem Lehmweg zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen, der an der Kreuzung abbiegen wollte, erfasste gegen 12:14 Uhr eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen und überrollte diese.



Mehrere Zeugen eines Cafés sahen den schlimmen Unfall mit an und alarmierten die Feuerwehr Hamburg. Der Fahrer des gelben Lastwagens, der offenbar überhaupt nichts von dem Unfall bemerkte, setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß einfach fort.