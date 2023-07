Verzweifelte Suche in Frankreich: Zweijähriger im Urlaub mit Großeltern spurlos verschwunden

Von: Michelle Brey

Er ist bei seinen Großeltern zu Besuch, dann verschwindet er spurlos. In Frankreich gilt ein zwei Jahre alter Junge als vermisst.

München/Le Vernet – Ausnahmezustand in der französischen Gemeinde Le Vernet: Ein Zweijähriger ist seit Samstag verschwunden. Die Suche nach dem kleinen Émile läuft auf Hochtouren – bislang ohne Erfolg.

Name: Émile Alter: zwei Jahre Verschwunden seit: Samstag, 8. Juli 2023 Gemeinde: Le Vernet im Süden Frankreichs

Spurlos verschwunden: Zweijähriger Émile aus 100-Einwohner-Gemeinde vermisst

Das Bild des Zweijährigen steht in Frankreich auf den Titelseiten der Zeitungen und ist in allen Nachrichten. Um das Schicksal des Jungen bangen viele. Doch von dem in einem Bergdorf verschwundenen Kind fehlt weiter jede Spur. Die Gemeinde Vernet leben kaum mehr als 100 Menschen. Émile war dort bei seinen Großeltern im Urlaub, als diese ihn am Samstagabend aus dem Blick verloren. Mit seinen Eltern wohnt er in der Nähe von Marseille.

Zwölf Hektar Gelände wurden seit dem Verschwinden durchkämmt, alle 30 Häuser des Ortes durchsucht, 25 Personen befragt und zwölf Autos in Augenschein genommen – ohne Ergebnis. Etwa 90 Gendarme und Soldaten waren auch am Dienstag mithilfe von Spürhunden erneut in den französischen Voralpen im Einsatz. Die Ermittler untersuchten auch alle Mobilfunkverbindungen in der Gegend seit dem Verschwinden.

Seit Samstag läuft die Suche nach dem zwei Jahre alten Émile in den französischen Voralpen. © Nicolas Tucat/AFP

Frankreich: Zweijähriger verschwindet spurlos – Indizien und Hinweise sind Mangelware

„Der kleine Émile wurde nicht gefunden“, sagte Staatsanwalt Rémy Avon am Dienstag (11. Juli), drei Tage nach dem Verschwinden des Jungen. Im Moment gebe es keinerlei Hinweise oder Indizien, wo das Kind sich aufhalten könnte.

Mehr als die Aussagen zweier Zeugen, die den Jungen noch eine Straße in dem kleinen Ort Le Vernet in Südfrankreich herunterlaufen sahen, gibt es nicht. Die Suche nach der noch so geringsten Spur aber werde fortgesetzt, betonte der Staatsanwalt. Zunächst gebe es keine Hinweise auf eine Entführung oder ein Tötungsdelikt.

Spurlos verschwunden: Französische Polizei veröffentlicht Foto des Zweijährigen - Eltern „in Sorge“

Am Sonntag (9. Juli) wandte die französische Polizei sich an die Öffentlichkeit. Eine Telefonhotline und ein Foto des Jungen sollen dabei helfen, ihn wiederzufinden. Folgende Angaben zu Émile wurden gemacht:

Größe: 90 Zentimeter

Augenfarbe: Braun

Haarfarbe: Blond

Kleidung: Gelbes Oberteil, weiße kurze Hose, Wanderstiefel

Staatsanwalt Avon zufolge sind die Eltern „in Sorge“, wie er gegenüber BFMTV erklärte. Über die sozialen Medien wie Twitter, Instagram und Co. teilten viele Menschen indes ihre Anteilnahme an dem Vermisstenfall mit.

In Deutschland ist indes nach wie vor der Fall Rebecca Reusch präsent. Ein Experte erklärte die vier Schlüsselmomente – und einen „eklatanten Fehler“ der Polizei. (mbr/dpa/AFP)