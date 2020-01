Horror-Moment in Lufthansa-Flieger nach Miami - Maschine kehrt um

Bange Momente im Airbus A380 auf dem Flug von München nach Miami. Über dem Atlantik kam es plötzlich zu einem Feueralarm. Die Maschine musste umkehren.

Die Ursache scheint mittlerweile klar.

Update, 17.43 Uhr:Der Lufthansa-Flug ist inzwischen wieder sicher am Flughafen München gelandet. Gründe, warum das Flugzeug nicht in Paris landete, obwohl der A380 dort pro irisierte Landeerlaubnis hatte, sind dagegen noch völlig ungeklärt.

Rauch eines defekten Heizlüfters im Frachtraum des Flugzeugs habe den Feueralarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft.

Die Passagiere wurden nach der Ankunft in München betreut und gegebenenfalls umgebucht.

Erstmeldung, 15.55 Uhr:

Flughafen München - Horror-Moment für die Passagiere des Lufthansa-Flugs LH 460 vom Flughafen München nach Miami am Donnerstag (23. Januar 2020). Die Maschine war bereits einige Zeit in der Luft und über dem Atlantik unterwegs. Plötzlich kam es im Frachtraum der Maschine zu einem Feueralarm.

Da das Flugzeug über dem Wasser keine sofortige Notlandung einleiten konnte, musste die Maschine zurück aufs Festland geleitet werden. Dort sollte der Airbus A380 auf dem Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle zwischenlanden. Aktuell befindet sich die Maschine noch in der Luft.

Inzwischen hat der Flieger aber Paris überflogen und wieder Kurs auf München genommen. Die Lufthansa bestätigte, dass LH460 wieder am Start-Flughafen landen soll. Der Grund für den Weiterflug war aber noch nicht bekannt. ebenfalls nicht bekannt ist, ob es in dem Flieger wirklich gebrannt hat.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte bereits: „Auf Flug LH 460 gab es im Cockpit eine Feueralarmmeldung aus dem Cargo-Bereich. Ich kann weder den Fehlalarm, noch das Feuer ausschließen. Die Maschine muss erst landen, dann beginnt die Sicherheitsuntersuchung.“

Ob es in dem Flieger also wirklich ein Feuer gab oder es sich um einen Fehlalarm handelt, muss noch geklärt werden. Der Flieger wird nach der Landung in München untersucht werden.

