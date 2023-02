Flüchtiger aus Sicherungsverwahrung gefasst

Die Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesweit wurde nach dem Mann gesucht. Nun wurde ein flüchtiger 64-Jähriger gefasst, der einst wegen Totschlags und Sexualverbrechen zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war.

Potsdam - Zwei Wochen nach seiner Flucht hat die Polizei den verurteilten Straftäter aus der Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel gefasst. Die Polizei habe ihn am Dienstagnachmittag festgenommen, teilte das Justizministerium in Potsdam mit. Er sei in die Justizvollzugsanstalt nach Brandenburg an der Havel gebracht worden. Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) reagierte erleichtert und dankte den Einsatzkräften.

Immer wieder rückten in den vergangenen Tagen Polizeikräfte aus, um den Gesuchten aufzuspüren. Auch Hunde und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz. Bundesweit wurde nach dem Mann mit Foto und Beschreibung gesucht. Nach Angaben der Polizei gingen mehr als 140 Hinweise ein.

Am Mittwoch vor zwei Wochen (15. Februar) war der 64-Jährige, der wegen Totschlags und Sexualverbrechen zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, geflohen. Er hatte Ausgang bekommen und war in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter nach Berlin gefahren. Im Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen.

Seit 2017 war der Mann in Brandenburg an der Havel in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Die Sicherungsverwahrung soll die Bevölkerung vor besonders gefährlichen Tätern schützen, die ihre Strafe bereits abgesessen haben. dpa