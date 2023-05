Flatiron Building für 161 Millionen Dollar versteigert

Nach der Auktion bekommt Jeff Gural (l) von Auktionator Matthew Mannion einen Stift gereicht. © Christina Horsten/dpa

Der erste Anlauf scheiterte spektakulär: Für 190 Millionen Dollar wurde das berühmte „Bügeleisen-Gebäude“ versteigert - aber dann hakte es bei der Anzahlung. Jetzt ist es doch unter den Hammer gekommen.

New York - New Yorks berühmtes „Bügeleisen-Gebäude“ ist im zweiten Anlauf für 161 Millionen Dollar (etwa 150 Millionen Euro) versteigert worden. Nach einem rund halbstündigen Wettstreit mit rund einem halben Dutzenden Bietern auf den Stufen vor einem Gerichtsgebäude in Manhattan fiel der Hammer des Auktionators Matthew Mannion gestern bei dieser Summe - geboten vom Immobilien-Entwickler Jeff Gural, der bereits Teileigentümer des dreieckigen Gebäudes ist.

Im Publikum brach Jubel und Klatschen aus, Gural selbst jubelte auch kurz und schüttelte Mannion die Hand. „Ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten soll, aber es ist eine große Erleichterung, endlich das ganze Gebäude zu besitzen“, sagte Gural kurz danach.

Anzahlung kam nicht fristgerecht

Bei der vorherigen Auktion Ende März hatte sich der Immobilien-Entwickler noch geschlagen geben müssen: Ein Mann, der sich als Jacob Garlick und als Mitarbeiter einer Investmentfirma ausgab, aber in der hart umkämpften New Yorker Immobilienszene zuvor nicht aufgetreten war, ging mit einem Gebot von 190 Millionen Dollar als Sieger aus der Versteigerung hervor. Nachdem der Hammer damals fiel, ging er auf die Knie und weinte. Das dreieckige Flatiron Building zu verwalten, werde die „Mission unseres Lebens“ sein, hatte er kommentiert.

Eine erste Anzahlung in Höhe von 19 Millionen Dollar übergab er dann aber nicht fristgerecht - und sein Recht auf den Kauf verfiel. Für ihn sei Garlick, mit dem er zwischenzeitlich auch Kontakt gehabt habe, ein „Betrüger“, und er habe ihn verklagt, sagte Gural, der das Flatiron Building bereits seit Jahrzehnten teilweise besitzt.

Immobilien-Unternehmer Jeff Gural bekommt den Zuschlag. © Christina Horsten/dpa

Die Auktionen waren richterlich angeordnet worden, nachdem zwischen den fünf vorherigen Besitzern ein Streit um die Zukunft des Gebäudes entbrannt war. Den Immobilienfirmen GFP Real Estate, Newmark, ABS Real Estate Partners und Sorgente Group gehörten gemeinsam 75 Prozent des Gebäudes, dem Immobilien-Entwickler Nathan Silverstein die restlichen 25. Nach der Abwicklung des Verkaufs, dessen Gesamtsumme noch mit dem bisherigen Eigentümeranteil verrechnet wird, sind dann Gural und seine Partner die alleinigen Eigentümer des berühmten Gebäudes - ohne Silverstein.

New Yorker Geschichte auf 21 Stockwerken

Das dreieckige Flatiron Building gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten New Yorks. Eröffnet wurde das etwa 90 Meter hohe Gebäude, das auch in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen ist, im Jahr 1902 - an der Kreuzung von Broadway, 23rd Street und Fifth Avenue mitten in Manhattan. Bis vor wenigen Jahren hatte der Verlag Macmillan Publishers alle 21 Stockwerke des Gebäudes gemietet, seit dessen Auszug steht es leer und ist momentan teilweise eingerüstet.

Eine der großen Sehenswürdigkeiten von New York - das Flatiron Building. © Christina Horsten/dpa

Ursprünglich sei geplant gewesen, das „Bügeleisen-Gebäude“ als Bürogebäude zu belassen, sagte Auktionsgewinner Gural. Er überlege nun aber, zumindest den oberen Teil in Luxus-Wohnungen umzuwandeln. Die Zukunft des berühmten Gebäudes liege ihm sehr am Herzen, er habe sogar ein großes Bild davon in seiner Wohnung. „Es gibt drei ikonische Gebäude in New York - das Empire State Building, das Chrysler Building und das Flatiron Building.“ dpa