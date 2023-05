Gewaltiges Feuer in Sydney: Mehrstöckiges Gebäude stürzt zusammen – Video zeigt Szenen „wie aus einem Film“

Von: Moritz Bletzinger

Das Gebäude im Stadtteil Surry Hills stürzte beim Brand ein: Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. © Dean Lewins/dpa/picture alliance

Ein mehrstöckiges Gebäude in der Innenstadt von Sydney brennt. 50 Menschen wurden evakuiert. Die Umgebung ist gesperrt.

Update vom 25. Mai, 11:04 Uhr: Die Feuerwehr und der Rettungsdienst NSW in der australischen Stadt Syndey sind weiterhin dabei, den Großbrand in einem mehrstöckigen Gebäude zu löschen. Der Brand sei aber mittlerweile unter Kontrolle, hieß es. In einem Beitrag auf Twitter sprach die Feuerwehr von einem „Inferno“ in Surry Hills und teilte mit, dass die Schwere des Feuers der höchsten Alarmstufe entspräche. Die Löscharbeiten würden voraussichtlich die ganze Nacht hindurch fortgesetzt werden, so die Feuerwehr.

Feuer in Sydney: Offenbar über 30 Löschfahrzeuge und 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Update vom 25. Mai, 10.17 Uhr: Mittlerweile seien 30 Löschfahrzeuge und 120 Feuerwehrleute im Einsatz, teilte der Feuerwehrmann Jeremy Fewtrell der lokalen Zeitung Sydney Morning Herald mit. Das Feuer sei unter Kontrolle, hieß es. Zudem seien auch weitere kleinere Brände gelöscht worden, bevor sie auf umliegende Gebäude übergreifen konnten. Ein Feuerwehrmann habe Verbrennungen am Arm erlitten und sei in medizinischer Behandlung, so Fewtrell weiter.

Großbrand in Sydney: Mehrstöckiges Gebäude geht in Flammen auf und stürzt ein

Erstmeldung: Sydney/München – Großbrand in Sydney. Dichte, schwarze Rauchschwaden ziehen über die Innenstadt der Millionenmetropole. Backsteine fliegen durch die Luft.

Hochhaus in Sydney brennt und kracht zusammen: Feuer springt auf Nebengebäude über

In einem mehrstöckigen Gebäude nahe dem Hauptbahnhof ist Feuer ausgebrochen und Teile der Fassade stürzten ein. 50 Menschen wurden gerettet, Straßen und Umgebung sind gesperrt. Das Feuer droht, sich in der Millionenmetropole auszubreiten, berichtet der Sydney Morning Herald, unter Berufung auf die Polizei.

Über 20 Fahrzeuge und 100 Feuerwehrleute sind demnach im Einsatz. Gegen 16 Uhr Ortszeit soll der Brand ausgebrochen sein. Die Flammen sprangen von dem siebenstöckigen Komplex auf ein kleineres Nachbarhaus über. Im Umkreis wurde eine Sperrzone eingerichtet und die Polizei hält die Bevölkerung an, das Gebiet zu meiden.

Feuer in Sydney: Video zeigt den Moment, als das Gebäude einstürzt

Dramatische Bilder zeigen das Ausmaß des Infernos. Die Feuerwehr fing ein, wie das Haus zusammenbrach. In der engen Straßenbucht landeten die Trümmer auf dem gegenüberliegenden Gebäude.

„Es sah aus wie im Film“, sagt ein Anwohner dem Sydney Morning Herald. Hunderte Menschen wurden aus dem Gebiet evakuiert, Verletzte soll es nicht gegeben haben.

