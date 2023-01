Feuer in Reutlinger Pflegeheim – mehrere Tote

Von: Marten Kopf

Teilen

Schreckliche Szenen in Reutlingen: In einem Pflegeheim bricht ein Feuer aus. Medienberichten zufolge fordert der Brand mehrere Todesopfer. Was bislang bekannt ist:

Mehr zum Thema Feuer in Reutlingen: Mehrere Tote bei Brand in Pflegeheim

In Reutlingen (Baden-Württemberg) bricht am Dienstagabend (17. Januar) ein verheerendes Feuer in einem Pflegeheim aus. Wie das Schwäbische Tagesblatt berichtet, entsteht der Brand in einem sozialpsychiatrischen Fachpflegeheim in der Reutlinger Oberlinstraße. Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit 19:45 Uhr vor Ort.

Alle Neuigkeiten zu dem verheerenden Brand in Reutlingen und seinen Folgen erfahren Sie bei HEIDELBERG24.

Bei dem Feuer sollen Medienberichten zufolge mehrere Personen leicht und schwer verletzt worden sein. Außerdem soll es drei Tote geben. (mko)