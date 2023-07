Riesiges Feuer auf Nordsee: „Könnte eine Umweltkatastrophe bedeuten“

Von: Teresa Toth

Teilen

Die Löscharbeiten auf dem Frachter vor der niederländischen Küste dauern an. © Twitter/Willem Middelkoop/Screenshot

Auf einem Frachter, auf dem sich tausende E-Autos befinden, ist ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte sind im Einsatz, um das Sinken des Schiffs zu verhindern.

Update vom 26. Juli, 10.57 Uhr: Das deutsche Havariekommando hat den niederländischen Behörden Unterstützung bei den Löscharbeiten des brennenden Frachters angeboten. „Wir beobachten die Situation“, sagte ein Sprecher des deutschen Havariekommandos in Cuxhaven am Mittwochmorgen (26. Juli). Zur Unterstützung stünden zum Beispiel Schiffe oder Einsatzkräfte bereit. Eine Entscheidung über eine Entsendung sei bislang aber noch nicht gefallen.

Sollte die Landung des Frachters ins Meer gelangen, könnte das eine Umweltkatastrophe zur Folge haben

Derweil sorgt sich die Umweltstiftung De Noordzee um mögliche Umweltschäden, die der brennende Frachter verursachen könnte. „Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten“, sagte ein Sprecher der Stiftung De Noordzee am Mittwoch der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Die Umweltexperten würden sich demnach vor allem um den Treibstoff und die Ladung – knapp 3000 Autos – sorgen, die ins Wasser gelangen könnten.

Auch der Bürgermeister der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland, Leo Pieter Stoel, zeigte sich besorgt, dass womöglich Müll in das Wattenmeer gelangen und die Küste verseuchen könnte. Rettungskräfte sind aktuell bemüht, den Frachter zu stabilisieren und das Feuer zu löschen.

Ein Mann ist bei dem Feuer auf einem Frachter ums Leben gekommen

Erstmeldung vom 26. Juli, 10.38 Uhr: Ameland – Auf einem Frachtschiff vor der niederländischen Küste ist ein massives Feuer ausgebrochen. Wie die Küstenwache am Mittwoch (26. Juli) mitteilte, ist dabei ein Mann ums Leben gekommen. Die übrigen 22 Mitglieder der Besatzung konnten sich in Sicherheit bringen – einige wurden mit Hubschraubern gerettet, sieben sprangen nach Angaben niederländischer Medien von Bord. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen.

Hubschrauber brachten die Besatzungsmitlieder vom Schiff. © Marco Van Der Caaij/dpa

Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer in der Nacht zum Mittwoch in einem 25 elektrischen Autos, die sich auf der „Fremantle Highway“ befinden, ausgebrochen sein. Die Flammen haben demnach innerhalb kurzer Zeit auf die andere Autos übergegriffen – insgesamt sei der Frachter mit 3000 Autos beladen. Die Besatzung versuchte den Angaben der Küstenwache, das Feuer zu löschen. Dies sei jedoch fehlgeschlagen.

Der Frachter war auf dem Weg nach Ägypten als das Feuer ausbrach

Aktuell sind Rettungskräfte im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Sinken des Frachters zu verhindern. Die „Fremantle Highway“ befand sich von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Das Feuer brach nahe der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland aus.

Einen Brand auf dem Meer in den Griff zu bekommen, gestaltet sich laut Lea Versteeg, Sprecherin der niederländischen Küstenwache, schwierig. Gegenüber Radio NOS1 betonte sie: „Der Brand ist noch nicht gelöscht. Es ist auch schwierig, einen Brand auf See in den Griff zu bekommen. Vor allem, wenn Fahrzeuge und Elektroautos an Bord sind.“ (tt/dpa)