Festival lockt wieder Elvis-Fans nach Bad Nauheim

Zwei Besucher des Elvis-Festivals laufen über das Freigelände. © Boris Roessler/dpa

Haartollen, Petticoats und Oldtimer: Elvis Presley (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat in Deutschland und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim. Die Stadt erinnert sich.

Bad Nauheim - Elvis als Armtattoo, Elvis als Kühlerfigur, Elvis forever: Fans der Rock'n'-Roll-Legende Elvis Presley haben den „King“ in Bad Nauheim gefeiert. Bei der 21. Ausgabe des „European Elvis Festival“ strömten am Samstag zahlreiche Besucher mit Elvis-Tolle, Petticoats oder Oldtimern in die Wetterau-Stadt. Am Mittag sorgten insbesondere die glänzend polierten Nostalgie-Autos, die auch durch die Straßen tourten, für Begeisterung.

Bei dem dreitägigen Festival, das am Freitag offiziell gestartet war, können die Besucher bei Livemusik und mit einem vielfältigen Rahmenprogramm in die Zeit ihres Idols - die 1950er bis 1970er Jahre - eintauchen. Bis zu 30.000 Besucher könnte das Festival am gesamten Wochenende anziehen, so die Schätzung der Stadt.

Zu den Besuchern am Samstag gehörte auch Lello Marino: Der 71-Jährige - gekleidet wie Elvis mit Tolle, auffälliger Brille und buntem Hemd - reiste mit seinem Oldtimer, Baujahr 1977, an. Er sei ein Elvis-Fan der ersten Stunde und nun das siebte Mal beim Festival dabei. Schon als Jugendlicher sei er von dem US-Musiker fasziniert gewesen. Erstmals dabei ist eine vierköpfige Gruppe - die beiden Frauen in gepunkteten Petticoat-Kleidern, die Männer im Elvis-Look. „Toll“ sei die Stimmung und die Oldtimer seien „natürlich sensationell“.

Elvis-Figuren zieren den Kühlergrill eines US-Straßenkreuzers. © Boris Roessler/dpa

Elvis Presley (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim. In der Stadt können Fans noch Originalschauplätze besuchen und sich auf einer kleinen Fußgängerbrücke mit einer lebensgroßen Bronzestatue von Elvis ablichten lassen. Auch eine Elvis-Ampel und -Bushaltestelle sowie eine kunstvoll geschmiedete Bank erinnern an den weltberühmten Gast. dpa