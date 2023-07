Fast 40 Grad: „Hitzeblase“ schwappt am Wochenende nach NRW

Eine extreme Hitzewelle kommt in den nächsten Tagen auf NRW zu. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Eine extreme Hitzewelle erreicht in den nächsten Tagen NRW und Deutschland. Temperaturen von bis zu 40 Grad sind dann möglich – inklusive Tropennächte.

Köln – Aktuell herrschen in Marokko extreme Temperaturen von knapp 50 Grad, und in den nächsten Tagen schwappt diese Hitzewelle nach Deutschland und Nordrhein-Westfalen über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Ganz so warm wie im Norden Afrikas wird es hierzulande zwar nicht, aber Höchstwerte von bis zu 40 Grad sind dann auch in der Bundesrepublik möglich. Dem ein oder anderen wird die Wetterlage wohl den Schlaf rauben, denn: Es wird zunehmend schwül – es drohen Tropennächte. Laut dem Meteorologen Dominik Jung könnte die Hitzewelle „sehr unerträglich“ werden.

24RHEIN zeigt, wann und wie lange in NRW mit der extremen Hitze und Tropennächten gerechnet werden muss.