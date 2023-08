Lemmy zurück in Wacken: Asche von Motörhead-Ikone Kilmister auf Festival-Gelände beigesetzt

Von: Nadja Zinsmeister

In Wacken fand ein historisches Ereignis für Metal-Fans statt. Der verstorbene Motörhead-Frontsinger Lemmy Kilmister fand in dem Ort eine neue Ruhestätte.

Wacken – Für Gäste und Veranstalter wird das diesjährige Wacken Open Air aufgrund eines besonderen Ereignisses als „historisch“ in Erinnerung bleiben: Am Mittwoch wurde ein Teil der Asche des verstorbenen Frontmanns Lemmy Kilmister von der Rockband Motörhead auf dem Festival-Gelände in Schleswig-Holstein beigesetzt. Der 2015 verstorbene Musiker sollte samt Parade und neuer Gedenkstätte „mit einem unvergesslichen Akt geehrt“ werden. „Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre – wie groß lässt sich kaum in Worte fassen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen.

Lemmy Kilmister war Frontmann der Rockband Motörhead. Die Band trat viele Male in Wacken auf. © dpa

Wie die Veranstalter mitteilten, fand der legendäre Motörhead-Frontmann „eine weitere Ruhestätte in Wacken – einem Ort, der für ihn ein Stück Heimat bedeutete“. Zunächst zog für den besonderen Anlass eine Parade mit dem Motto „Lemmy Forever“ durch das Dorf, bei der auch die Motörhead-Mitglieder Phil Campbell und Mikkey Dee teilnahmen.

Lemmys Asche findet neuen Platz in Wacken - Motörhead-Ikone starb 2015

Anschließend erreichte der Festzug den Landgasthof Wacken, die als neue Ruhestätte für einen Teil von Lemmys Asche und Gedenkstätte für Fans dienen soll. Ihm zu Ehren wurde laut den Veranstaltern in dem Gasthof realitätsgetreu eine Künstlergardarobe nachgebaut.

Für die Gedenkstätte wurde eine Garderobe in Wacken nachgebaut. © WOA Festival GmbH

Seine beiden Band-Mitglieder sowie Wacken-Mitbegründer Thomas Jensen platzierten am Ende die Urne des Sängers hinter Glas. „Er hätte sich sicher keinen leisen Trauermarsch gewünscht, also freuen wir uns, dass wir ihn gebührend in Wacken empfangen konnten“, so Jensen nach dem Event.

Mitveranstalter Holger Hübner sprach von einer besonderen Verbindung zwischen dem Festival und Kilmister. „Kaum eine Band spielte öfter bei uns. Dass seine Reise auch hier endet, wird auf ewig etwas Besonderes bleiben.“ (nz)