Familienstreit mit Machete - Angreifer stirbt

Einsatzkräfte der Polizei vor einem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg. Dort eskalierte ein Familienstreit. © Paul Zinken/dpa

Nach einem Angriff in einer Familie mit einer Machete und einem Toten musste die Polizei einen großen Einsatz starten. Aber möglicherweise gab es kein Tötungsdelikt, sondern einen medizinischen Notfall.

Berlin - Bei einem Familienstreit in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann gestorben. Seine Ehefrau und ein Sohn wurden in der Nacht zum Dienstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Mann soll seine Ehefrau in der Wohnung in der Forster Straße mit einer Machete angegriffen haben. Daraufhin soll der 20-jährige Sohn eingegriffen haben. „Der Sohn wurde bei dem Gerangel leicht verletzt und der Vater brach zusammen.“ Bei dem Vater konnten alarmierte Rettungskräfte nur noch den Tod feststellen, so die Polizei.

Die Todesursache war zunächst unklar. Es könnte sich auch um eine medizinische Ursache gehandelt haben, hieß es. Eine Obduktion soll das klären. Eine Mordkommission ermittelt. „Die Mutter und der Sohn wurden zu Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht, das sie anschließend wieder verlassen konnten.“

Gegen 0.15 Uhr soll sich das Geschehen abgespielt haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Fotos der Zeitung „B.Z.“ zeigten, wie eine Leiche in der Nacht abtransportiert wird und die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden. dpa