Fallas in Valencia: Das ist bei einem Besuch des Fests zu beachten

Von: Judith Finsterbusch

Die Fallas in Valencia mit den riesigen Figuren sind absolut sehenswert. © Jorge Gil/dpa

Die Fallas in Valencia sollte man einmal im Leben gesehen haben. Tipps für einen Besuch des Fests in Spanien stehen in diesem Artikel:

Valencia - Wer Mitte März in Spanien Urlaub macht, sollte sich die spektakulären Fallas in Valencia nicht entgehen lassen. Riesige, bunte Figuren aus Pappmaché stehen 5 Tage lang in der Stadt, bevor sie am 19. März verbrannt werden. Tipps für einen Besuch der Fallas 2023 in Valencia verrät costanachrichten.com.

Millionen Besucher werden in Valencia während der Fallas 2023 erwartet. Wer sich das Fest anschauen möchte, sollte deshalb gut vorbereitet sein. Von dem Aufstellen der riesigen Figuren über die Blumengabe bis hin zur Verbrennung der Fallas gibt es viele Programm-Höhepunkte - und einige Geheimtipps.