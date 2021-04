Fällt die Freibadsaison ins Wasser?

Bäderbetriebe warnen

Noch sieht alles danach aus, als ob Freibäder in Baden-Württemberg erstmal geschlossen bleiben. Die Betreiber sind alarmiert.

Stuttgart - Zwar gibt es aktuell noch keine Öffnungsperspektive für Freibäder. Manche Bäder in Baden-Württemberg bereiten sich jedoch trotzdem auf einen möglichen Betrieb in naher Zukunft vor. Arvid Donert, Chef des Stuttgarter Inselbads, befürchtet schlimme Folgen, falls die Bäder geschlossen bleiben. „Bei 30 Grad im Schatten werden die Menschen wie im vergangenen Jahr Abkühlung in Badeseen suchen, wo jegliche Hygienekonzepte fehlen“, so Donert. Wie BW24* berichtet, ist eine Öffnung von Freibädern nicht in Sicht - Betreiber warnen vor einem Ansturm auf Badeseen.

