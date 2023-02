Extremwetter: Vier Tote, Tausende obdachlos in Neuseeland

Menschen auf dem Dach eines Hauses in Napier und warten darauf, von einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht zu werden. © Hogp/New Zealand Defense Force/AP/dpa

Fortgeschwemmte Brücken, unpassiebare Straßen und Orte, die von der Außenwelt abgeschnitten sind: Seit Wochenbeginn tobt ein Tropensturm über dem Inselstaat und schlägt eine Schneise der Verwüstung.

Auckland - Im Zuge des tropischen Zyklons „Gabrielle“ sind Tausende Menschen in Neuseeland obdachlos geworden. Am schlimmsten betroffen war die Region Hawke's Bay auf der Nordinsel. Militärlaster hätten dort etwa 9000 Menschen in Sicherheit gebracht, berichtete der Sender Radio New Zealand am Mittwoch. Sie sollen zunächst in einem Sportzentrum in der Stadt Hastings untergebracht werden.

Mindestens vier Menschen kamen Polizeiangaben zufolge bei den Unwettern ums Leben, darunter ein Kind und ein Feuerwehrmann, der bei einem Erdrutsch verschüttet worden war.

Mancherorts standen die Wassermassen so hoch, dass nur noch Häuserdächer zu sehen waren. Die Einsatzkräfte waren mit zahlreichen Helikoptern im Einsatz, um Menschen zu retten, die sich auf die Dächer geflüchtet hatten. Nach Angaben des Ministers für Notfallmanagement, Kieran McAnulty, waren zudem noch immer mehr als 140.000 Menschen ohne Strom. Er sprach von einem „massiven, beispiellosen Wetterereignis“.

Derweil besuchte die britische Prinzessin Anne das Zentrum für Krisenmanagement in der Hauptstadt Wellington. „Ich bewundere den Mut der Menschen in Neuseeland in dieser besorgniserregenden und schwierigen Zeit“, teilte sie anschließend mit. Neuseeland gehört zum Commonwealth. „Meine Gedanken sind bei allen Neuseeländern, deren Häuser oder Lebensgrundlagen von Zyklon "Gabrielle" in Mitleidenschaft gezogen wurden.“

Der Tropensturm war seit Montag mit orkanartigen Winden und Starkregen über den Pazifikstaat gezogen. Am Dienstag hatte die Regierung den Nationalen Notstand ausgerufen - erst zum dritten Mal in der Geschichte des Landes.

Der Sturm richtete vor allem auf der Nordinsel Verwüstungen an. Brücken wurden fortgeschwemmt, Straßen waren unpassierbar. Einige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. In mehreren Orten sollen die Schulen bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben. Am Mittwoch zog „Gabrielle“ in den südlichen Teil der Nordinsel. Der Wetterdienst MetService warnte dort vor Starkregen. dpa