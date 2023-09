Europa-Park: Insider zeigt „wunderschönen Wintergarten“ zum Entspannen

Von: Sina Alonso Garcia

Neben rasanten Achterbahnfahrten bietet der Europa-Park Rust auch einige Plätze zum Relaxen und Verweilen. Park-Insider Alexander Hilkenbach kennt sie alle – und zeigt einen gemütlichen Ort für ein Päuschen.

Rust – Wer den ganzen Tag lang Achterbahn fährt, muss zwischendurch auch mal durchatmen. Der Europa-Park bietet hierfür so manches lauschige Plätzchen. Auf dem ein oder anderen lässt es sich sogar weitgehend ungestört verweilen. Park-Insider Alexander Hilkenbach, der sich auf „Lost Places“ im Europa-Park spezialisiert hat, weiß, wo es sich zu rasten lohnt. In einem Video auf TikTok stellt er einen gemütlichen Wintergarten abseits des Trubels vor.

„Kennen die wenigsten“: TikToker Alexander Hilkenbach zeigt im Video einen verborgenen Wintergarten nahe des Voletariums. © donixde/TikTok (Fotomontage BW24)

Insider zeigt „Ort im Europa-Park, den du sicher nicht kennst“

Wie Hilkenbach im Video zeigt, befindet sich der besondere Spot gegenüber des Eingangs zum Fahrgeschäft „Voletarium“. Neben „Walters Wurstbude“ öffnet der Insider die Tür zu einem „wunderschönen, ruhigen Wintergarten“. „Der Ort hier eignet sich super zum Entspannen“, findet Hilkenbach. „Hier hat man meistens seine Ruhe.“ Und tatsächlich: Im Video sind noch alle Plätze an den kleinen, runden Tischen mit den karierten Deckchen frei.

„Du bist hier weg von dem ganzen Trubel und der ganzen Lautstärke“, so der Insider. Der Ort sei perfekt, wenn man mal „ein paar Minuten für sich“ brauche. Die Resonanz auf seine Videos zeigt, dass der Insider mit seinen Tipps immer wieder genau den Nerv der Europa-Park-Fans trifft. Mit mehr als 43.200 Followern auf TikTok gehört er zu den bekanntesten Theme-Park-Influencern im Lande. Neben seinen TikTok-Clips zu den verschiedenen „Lost Places“ des Parks überzeugt Hilkenbach auch mit „ultimativen Lifehacks“ für kürzere Wartezeiten sowie Spar-Tipps für den Besuch in dem großen Freizeitpark in Rust.