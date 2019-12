Helfer bei Weihnachtsfeier im Pfarrhaus niedergestochen - Motiv noch unklar 

Eine Weihnachtsfeier für Bedürftige eskalierte im Erzgebirge. Ein Mann wurde durch einen Stich schwer verletzt. Was war der Anlass für die blutige Auseinandersetzung?

Aue-Bad Schlema - Bei einer Weihnachtsfeier in einem Pfarrhaus im Erzgebirge ist ein 51-Jähriger durch einen Stich schwer verletzt worden. An Heiligabend war nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Bei dem Opfer handelte es sich laut sächsischer Landeskirche um einen ehrenamtlichen Helfer, der bei der Auseinandersetzung dazwischen gegangen war und schlichten wollte.

Erzgebirge: Weihnachtsfeier eskaliert - Helfer wird niedergestochen

Ein 53-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag verhaftet. Die Kirche reagierte mit Bestürzung auf den Vorfall im sächsischen Aue-Bad Schlema. Das Motiv war nach Polizeiangaben vom Donnerstag unklar.

Laut Polizei war es bei der Feier für Bedürftige zunächst zu Streitigkeiten während der Ausgabe von Geschenken gekommen. Der 53-Jährige wurde von den Organisatoren erst mehrfach zur Ordnung gerufen und verließ dann die Veranstaltung. Kurze Zeit später tauchten mehrere Männer in dem Pfarrhaus auf.

Erzgebirge: Pfarrhaus-Weihnachtsfeier endet in Tragödie

Es kam erneut zu Auseinandersetzungen, die dann in Tätlichkeiten gegen einen 34-Jährigen eskalierten. Der ehrenamtliche Helfer wollte den Streit schlichten und wurde dabei niedergestochen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der schwer verletzte Mann wurde im Krankenhaus operiert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend besser, sagte Matthias Oelke, Sprecher der evangelischen Landeskirche, am Donnerstag. Der Superintendent des Kirchenbezirks habe ihn bereits im Krankenhaus besuchen können. Der 51-Jährige sei einer von rund 20 Ehrenamtlichen gewesen, die am Heiligabend in dem Pfarr- und Gemeindehaus anwesend waren.

Erzgebirge - Motiv nach Messer-Attacke noch unklar

Laut Oelke hatten an der Weihnachtsfeier im Gemeindesaal rund 100 Menschen teilgenommen. Mehr als ein Drittel seien Asylsuchende gewesen. Aus diesem Personenkreis heraus habe sich zwischen zwei Gruppen der Streit aufgeschaukelt. Worum es genau ging, blieb vorerst unklar. „Es war eher eine Sache zwischen diesen beiden Gruppen und hat nichts mit einem Angriff auf eine kirchliche Einrichtung zu tun“, sagte Oelke mit Blick auf den 53 Jahre alten syrischen Tatverdächtigen.

Der Vorfall hätte sich so auch an einem anderen Ort ereignen können. „Umso trauriger ist es, wenn eine Gastfreundschaft am Fest des Friedens gestört und gebrochen wird“, sagte Oelke.

