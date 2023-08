Neue Gewitter zum Wochenende in NRW erwartet

In NRW soll es am Wochenende neue Gewitter mit Starkregen geben (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Trotz Sommer-Comeback und steigenden Temperaturen soll es zum Wochenende in NRW nochmal ungemütlich werden. Es wird mit Gewittern gerechnet.

Köln – In Nordrhein-Westfalen freuen sich aktuell viele Menschen über ein paar trockene und wärmere Tage. Der Sommer feiert ein kleines Comeback, sorgt am Donnerstag für bis zu 26 Grad ohne Regen, am Freitag gar für bis zu 27 Grad. Doch die Wetterwende bringt zum Wochenende auch neue Gewitter nach NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet schon zum Wochenende wieder mit einzelnen Gewittern. Vereinzelt sei auch Starkregen möglich, so die DWD-Prognose.

24RHEIN verrät, wann genau es neue Gewitter in NRW geben soll.