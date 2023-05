„Wir wissen, dass das entmutigend sein kann“: Erste Airline wiegt Passagiere vor dem Abflug

Von: Yannick Hanke

Den Gang auf die Waage können sich Passagiere der Fluggesellschaft Air New Zealand vor dem Abflug künftig wohl nicht sparen. Es sei eine Auflage der Behörde.

Auckland (Neuseeland) – Den mitunter entmutigenden Gang auf die Waage kann die Fluggesellschaft Air New Zealand ihren Passagieren in absehbarer Zeit nicht ersparen. Denn wie ein Manager auf der offiziellen Website des Unternehmens mit Sitz in Auckland mitteilte, sollen Fluggäste von Air New Zealand in den kommenden Wochen vor dem Start der Maschinen ihr Gewicht preisgeben. Das solle jedoch völlig diskret geschehen.

Air New Zealand will Passagiere wiegen – Fluggesellschaft bittet Fluggäste auf die Waage

„Wir wissen, dass der Gang auf die Waage entmutigend sein kann. Wir möchten unseren Kunden versichern, dass es keine sichtbare Anzeige gibt“, wird ein Manager von Air New Zealand in diesem Kontext zitiert. Nicht einmal die Fluggesellschaft könne das jeweilige Gewicht sehen, es sei „völlig anonym“.

Auf diesem von Air New Zealand zur Verfügung gestellten Foto steht eine Frau auf einer Waage, um vor einem Flug in Auckland, Neuseeland gewogen zu werden. Die nationale neuseeländische Fluggesellschaft bittet die Passagiere, sich auf die Waage zu stellen, bevor sie an Bord internationaler Flüge gehen. © Air New Zealand/dpa

Wozu aber benötigt die Fluggesellschaft aus Neuseeland überhaupt die entsprechenden Informationen? Sie seien notwendig, um sowohl Gewicht als auch Balance des Flugzeugs zu berechnen. „Es ist einfach, es ist freiwillig, und wenn Sie Ihr Gewicht angeben, helfen Sie uns, Sie jedes Mal sicher und effizient zu fliegen“, lautet der Appell des Managements von Air New Zealand an die Fluggäste. Vielleicht auch nach Dänemark, das reichlich Sehenswürdigkeiten mit sich bringt?

„Es geht um Sicherheit“: Air New Zealand will Fluggäste wiegen – Auflage der Zivilluftfahrtbehörde

In der Praxis würde sich das konkrete Vorgehen wie folgt gestalten: Es werde schlichtweg alles gewogen, was sich auch an Bord befinde. Das würde bei der Fracht anfangen und über die Mahlzeiten an Bord bis hin zum Gepäck im Frachtraum gehen. Nach Angaben der Fluggesellschaft seien 2021 bereits die Passagiere im Inland gewogen worden. Nun aber würde man sich auf die Fluggäste fokussieren, die international reisten.

Es geht um Sicherheit. Jedes Mal, wenn wir fliegen, möchten wir genau wissen, welches Gewicht das Flugzeug hat.

Wie es von Air New Zealand heißt, werden Passagiere bis zum 2. Juli darum gebeten, sich für bestimmte Air-New-Zealand-Flüge wiegen zu lassen. Dies würde am Auckland International Airport geschehen. Wichtig dabei sei, dass 10.000 Passagiere an der Umfrage teilnehmen – mindestens. Dies würde aus einer Auflage der Zivilluftfahrtbehörde Civil Aviation Authority (CAA) resultieren.

Fluggesellschaften können Gewicht ihrer Passagiere auf verschiedenen Wegen schätzen – Air New Zealand mit regelmäßigen Erhebungen

Gemäß den Vorschriften besagter Behörde hätten Fluggesellschaften unterschiedliche Möglichkeiten, um das Gewicht ihrer Passagiere zu schätzen. Beispielsweise können regelmäßig Erhebungen durchgeführt werden, so wie es Air New Zealand praktiziert, um letztlich ein Durchschnittsgewicht zu ermitteln.

Auf diesem von Air New Zealand zur Verfügung gestellten Foto übergibt eine Frau einem Mitarbeiter ihre Tasche, um sie vor einem Flug in Auckland, Neuseeland wiegen zu lassen. Die nationale neuseeländische Fluggesellschaft bittet die Passagiere, sich auf die Waage zu stellen, bevor sie an Bord internationaler Flüge gehen. © Air New Zealand/dpa

Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein von der CAA festgelegtes Standardgewicht zu akzeptieren. Für Personen ab 13 Jahren liegt jenes bei 86 Kilogramm, inklusive Handgepäck. 2004 hatte die Behörde das durchschnittliche Passagiergewicht letztmals erhöht. Bis dahin lag es nämlich bei 77 Kilogramm. Für Aufsehen sorgte indes auch ein Mann, der hoch in der Luft eine Flugzeugtür entriegelte – und damit für reichlich Panik bei den Passagieren sorgte. (han/dpa)