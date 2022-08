Erneute Reizgas-Attacke im Europapark

Teilen

Europapark Rust. (Archivbild) © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Rund zwei Wochen nach einer Pfefferspray-Attacke im Europapark hat es erneut einen Vorfall gegeben. Lesen Sie hier, was vorgefallen ist:

Mehr zum Thema Erneute Reizgas-Attacke im Europapark Rust: 6 Personen verletzt

Erneut müssen Polizei und Rettungsdienst zum Europapark in Rust anrücken. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt, hat es dort am Montagabend (15. August) eine Reizgas-Attacke mit mehreren Verletzten gegeben. Erst vor zwei Wochen hat sich dort ein ähnlicher Vorfall ereignet. Dieses Mal werden sechs Personen verletzt.

HEIDELBERG24 verrät, was zu der Reisegas-Attacke im Europapark bekannt ist.

Die Reizgas-Attacke im Europapark Rust soll laut Polizei in einem Freizeitbad – also der Wasserwelt Rulantica – stattgefunden haben. (dh)