Erdbeben in der Türkei: Mehr als 4300 Tote im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Von: Katja Thorwarth, Niklas Kirk, Vincent Büssow

Teilen

Heftige Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien - Tausende Menschen streben. Die Zahl der Opfer dürfte noch weiter ansteigen. Die Lage im News-Ticker.

Update vom Dienstag, 7. Februar, 6.20 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Opfer immer weiter. Allein in der Türkei wurden laut einer am Dienstagmorgen veröffentlichten neuen Bilanz fast 3000 Menschen getötet. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien auf mehr als 4300. Rettungskräfte suchten derweil bei eisiger Kälte die ganze Nacht hindurch und teils mit bloßen Händen nach möglichen Überlebenden.

Ein Erdbeben zerstörte zahlreiche Städte im türkisch-syrischen Grenzgebiet. © Tolga Ildun/dpa

Es seien 2921 Menschen getötet und 15.834 weitere Menschen verletzt worden, erklärte die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad. Syrien seinerseits hatte am Montag 1444 Todesopfer vermeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern auf 4365. Es wird befürchtet, dass mit Fortschreiten der Rettungsarbeiten die Opferzahl noch weiter steigt.

Oft sei bei Erdbeben die Zahl der Todesopfer am Ende „achtmal höher als die ersten Bilanzen“, warnte beispielsweise Catherine Smallwood von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Leider passiert bei Erdbeben immer das Gleiche: Die Zahl der Opfer und Verletzten steigt in der Woche danach stets signifikant an.“

Erdbeben in der Türkei: Hilfsorganisationen rechnen mit langen Aufräumarbeiten

+++21.00 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei mit mehr als 3000 Toten rechnen Hilfsorganisationen mit langen Aufräumarbeiten. „Das ist so eine große Katastrophe, das wird dauern, bis das behoben ist“, sagte Jesco Weickert von der Welthungerhilfe in der türkischen Provinzhauptstadt Gaziantep im ZDF. Die Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern habe viele mehrstöckige Apartmentgebäude.

„Die Leute heizen mit Gas. Sie können sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, nur sicherzustellen, dass diese Gebäude nicht zusammenfallen, zu gucken, dass es keine Gasexplosionen gibt. Das wird sich alles noch sehr, sehr lange hinziehen“, sagte Weickert. „Ich habe so etwas noch nie erlebt.“ Nach seinen Angaben halten sich die Menschen nach dem Beben zum Teil in Autos und Bushaltestellen auf – und „trauen sich einfach nicht in ihre Wohnungen rein.“

Erdbeben – Zahl der Opfer steigt weiter, Pakistan sendet Hilfsmannschaften

+++20.40 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 3000 gestiegen. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1300 Menschen ums Leben. In der Türkei stieg die Zahl der Toten auf 1762, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete.

Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Mehr als 15.000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt. Die Afad warnte unterdessen vor weiteren Nachbeben. Ein Vertreter der Rettungsorganisation forderte Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, von beschädigten Gebäuden fernzubleiben.

Zugleich vermeldete Pakistan die Entsendung von Hilfsmannschaften in die Türkei. „Teams aus Ärzten, Sanitätern und Rettungskräften werden heute in die Türkei entsandt, um bei den laufenden Rettungsmaßnahmen zu helfen“, schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf Twitter. „Ein Flugzeug mit Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern wird ebenfalls bald auf den Weg gebracht.“

Gefahrenzone: Warum es in der Türkei immer wieder zu Erdbeben kommt Fotostrecke ansehen

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien – Zahl der Todesopfer auf über 2500 gestiegen

+++19.45 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 2500 gestiegen. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme vom Abend mindestens 936 Menschen ums Leben. In der Türkei stieg die Zahl der Toten auf 1651, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Mehr als 13.500 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt.

Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe war zunächst nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Im Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind in beiden Ländern Tausende obdachlos geworden – und das bei eisigem Wetter.

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei – Linken-Chefin wird Zeugin von „heftigem Beben“

+++17.30 Uhr: Die Folgen der Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien sind verheerend. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay erklärte laut dpa, dass 3471 Gebäude eingestürzt seien. Es wird mit vielen Opfern unter den Trümmern gerechnet. Die Zeit zur Rettung von Menschen drängt. Einem Sprecher der Hilfsorganisation I.S.A.R. zufolge blieben normalerweise 75 bis 100 Stunden, um Verschüttete zu retten. Bei den derzeit sehr niedrigen Temperaturen vor Ort sei jedoch von einem deutlich reduzierten Zeitraum zu sprechen. „Es kommt jetzt darauf an, dass wir sehr schnell agieren“, sagte der Sprecher.

+++ 17.06 Uhr: Bei den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind vorläufigen Angaben zufolge mehr als 2300 Menschen gestorben. Etliche mehr sind verletzt. Einige Regionen in der Türkei und in Syrien hat das Erdbeben besonders hart getroffen. Neben der Region Kahramanmara, die der Erdbebenwarte in Istanbul das Epizentrum der Erschütterung darstellte, sind die türkischen Regionen Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakir und Adana besonders betroffen. In der Provinz Hatay ist außerdem die einzige Start- und Landebahn des Flughafens aufgerissen worden.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf 1200

+++ 11.44 Uhr: Die internationale Gemeinschaft hat infolge des heftigen Erdbebens in der syrisch-türkischen-Grenzregion Hilfe angekündigt. So sei die Nato dabei, Unterstützung für den Partner Türkei zu organisieren, schrieb Generalsekretär Stoltenberg auf Twitter. Er stehe dafür in Kontakt mit Präsident Erdogan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Hilfe für die Menschen in Syrien und der Türkei an. „Europas Unterstützung ist schon auf dem Weg und wir stehen bereit, um auf jeder möglichen Weise zu helfen“, schrieb sie, ebenfalls auf Twitter.

+++ 11.26 Uhr: Die Zahl der Toten infolge des Erdbebens in der türkisch-syrischen-Grenzregion soll allein in der Türkei bei 912 liegen. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit. Die Gesamtzahl der Opfer liegt demnach bei mehr als 1200, da bereits zuvor mindestens 300 Tote in Syrien gemeldet wurden.

Türkei und Syrien: Erdbeben im Grenzgebiet mit zahlreichen Toten

Erstmeldung, am Montag, 8.00 Uhr: Gaziantep - Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es zahlreiche Tote gegeben. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet starben nach offiziellen Angaben alleine im Norden Syriens mindestens 111 Menschen. Es seien 111 Tote und 516 Verletzte in den Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus festgestellt worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium am Montag. Das Beben der Stärke 7,8 hatte sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Türkische Behörden meldeten mindestens 76 Tote.

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte die Stärke des Bebens in der Nähe von Gaziantep mit 7,8 angegeben. Laut der türkischen staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte das Beben eine Stärke von 7,4.

Erdbeben im Südosten der Türkei: Stärkstes Beben seit Jahrzehnten

Nach Angaben des USGS ereignete sich 15 Minuten später ein weiteres Beben der Stärke 6,7. In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigten zerstörte Gebäude in mehreren Städten im Südosten der Türkei. In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen“. Die Menschen werden aufgefordert, sich im Freien aufzuhalten.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Das aktuelle Erdbeben gilt schon am frühen Morgen als eines der stärksten in den letzten Jahrzehnten.

Erst vor Kurzem hatte ein Erdbeben den Nordwesten der Türkei erschüttert. Auch in Istanbul waren Stöße zu spüren. (ktho/vbu/AFP/dpa)