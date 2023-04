Indonesien: Erdbeben der Stärke 7,1 löst zunächst Tsunami-Warnung aus

Teilen

Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Indonesien. Epizentrum lag vor der Küste Sumatras. © Screenshot GFZ

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 erschütterte Indonesien. Behörden sprachen zunächst eine Tsunami-Warnung aus.

Jakarta – Gegen 03.00 (Ortszeit) ereignete sich ein Erdbeben westlich der Insel Sumatra (Indonesien). Die indonesische Behörde für Geophysik (BMKG) löste für etwa zwei Stunden eine Tsunami-Warnung aus. Das Erbeben war zunächst auf eine Stärke von 7,3 geschätzt worden. Die Tsunami-Warnung wurde inzwischen aufgehoben. Der BMKG-Leiter rief die Bewohner „der potenziellen Tsunami-Region dazu auf, Ruhe zu bewahren und die Küste zu meiden“.

Erdbeben in Indonesien – Behörden geben zunächst Tsunami-Warnung heraus

Nach der US-Erdbebenbeobachtungswarte Geological Survey (USGS) hatte das Erdbeben eine Stärke von 7,1. Das Epizentrum lag demnach im Meer in der Nähe der Mentawai-Inseln in einer Tiefe von 15,5 Kilometern. Das Helmholtz-Zentrum in Postdam (GFZ) registrierte eine Stärke von 6,2.

Das Beben war auf Sumatra in der Hauptstadt Padang stark zu spüren, berichten Medien. Die Küstenstadt liegt 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt. „Die Menschen haben ihre Häuser verlassen. Einige gerieten in Panik, hatten sich aber unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher der indonesischen Katastrophenbehörde laut lokalen Medienberichten. In den sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, wie Bewohner von Padang in der Dunkelheit mit dem Motorrad oder zu Fuß in höher gelegene Gebiete aufbrechen. Berichte über Opfer oder größere Schäden lagen zunächst nicht vor.

Erdbeben in Indonesien: Lage in der geologisch aktivsten Zone der Erde

Indonesien wird wegen seiner Lage auf dem Pazifischen Feuerring häufig von Erdbeben erschüttert. Im November waren bei einem Beben der Stärke 5,6 auf der Hauptinsel Java mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Im Jahr 2004 war die Provinz Aceh bei einer Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe schwer zerstört worden, damals waren alleine in Indonesien 170.000 Menschen gestorben.

Im November 2022 richtet ein Erdbeben mit einer vergleichsweise niedrigen Stärke von 5,6 auf der indonesischen Insel Java große Schäden an. Es gab hunderte Tote und Verletzte. Tausende Menschen wurden obdachlos. (afp/ml)