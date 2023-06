Erdbeben der Stärke 3,7 in Italien

Auch in Florenz war das Erdbeben zu spüren. © Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa/Archiv

Ein Erdbeben erschüttert Teile der Toskana. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es jedoch keine Verletzten - und nur leichte Schäden.

Poggibonsi - In Italien ist ein Erdbeben der Stärke 3,7 registriert worden. Das Epizentrum des Bebens am Mittwochmittag lag nahe der mittelitalienischen Stadt Poggibonsi in der Region Toskana, wie die Behörden mitteilten.

Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes gab es keine Verletzten oder Todesopfer. Das Beben war auch in den nahe gelegenen Städten Florenz und Siena deutlich zu spüren. Viele Menschen hätten deswegen ihre Häuser verlassen und seien auf die Straße gelaufen, wie Medien berichteten.

Durch die Erschütterung fiel Putz von der Fassade der bekannten Taufkirche (Battistero di San Giovanni) des Doms von Siena ab. Um etwaige weitere Schäden zu prüfen, musste der Dom evakuiert werden. Der Dom konnte nach einigen Stunden seinen regulären Betrieb wieder aufnehmen. Außerdem wurden als Vorsichtsmaßnahme einige Straßen im historischen Zentrum der Stadt für Autos und Fußgänger gesperrt.

„Das Erdbeben war von den Bürgern deutlich zu spüren, erste Kontrollen ergaben jedoch bislang keine Schäden. Die Kontrollen in Schulen und Gebäuden gehen weiter“, schrieb der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, bei Facebook. dpa