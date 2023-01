Entsetzen, Trauer und Fragen nach tödlichem Messerangriff

Teilen

Passanten trauern um die Opfer auf dem Bahnsteig im Bahnhof von Brokstedt. © Marcus Brandt/dpa

Der Schock über den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug sitzt tief. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger sind dem Verbrechen zum Opfer gefallen. Wichtige Fragen blieben auch am Tag danach offen.

Brokstedt/Kiel - Auch einen Tag nach der tödlichen Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg steht Schleswig-Holstein unter Schock. „Ich bin tieftraurig“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in Kiel. Schreckliches habe sich am Mittwochnachmittag in dem Zug bei Brokstedt ereignet.

Die Landesflagge Schleswig-Holsteins hängt vor dem Amtsgericht Itzehoe auf halbmast. © Gregor Fischer/dpa

Einiges wird zu der Gewalttat mittlerweile klarer. Anderes ist noch unklar - etwa zum Motiv des Verdächtigen oder auch, was die Zusammenarbeit der Behörden betrifft.

Bei dem Angriff am Mittwoch wurden eine 17-Jährige und ein 19 Jahre alter Mann tödlich verletzt. Die beiden kannten sich und besuchten eine Schule in Neumünster, die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag besuchen will. Dort will sie mit Schulleitung, Lehrkräften und den Mitschülerinnen und Mitschülern sprechen.

Bei dem Angriff im Zug wurden nach neuen Erkenntnissen fünf Menschen und der Täter selbst verletzt. Zunächst war von sieben Verletzten die Rede gewesen. Drei Menschen seien noch im Krankenhaus, zwei von ihnen seien operiert worden, sagte Sütterlin-Waack. Zwei weitere Verletzte seien bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Täter selbst wurde leicht verletzt. Er sollte noch heute einem Haftrichter in Itzehoe vorgeführt werden.

Sütterlin-Waack warnte vor vorschnellen politischen Forderungen. „Aufgrund des sehr dynamischen Tatverlaufs ist vieles unklar.“ Ergebnisse einer Vernehmung des mutmaßlichen Täters gebe es noch nicht, so dass die Hintergründe noch unklar seien und man nichts zum Motiv sagen könne. „Auch ich habe viele Fragen.“ Laut Polizei machte der Mann bei seiner Festnahme einen ruhigen Eindruck. Widerstand leistete er laut Sütterlin-Waack nicht.

Mutmaßlicher Täter lebte in NRW - viele Strafverfahren

Der Mann kam am Heiligabend 2014 nach Deutschland und war laut dem Düsseldorfer Flüchtlingsministerium von Januar 2015 bis Ende 2020 in NRW gemeldet. Nach dpa-Informationen wurde er in dieser Zeit mehrfach wegen verschiedener Straftaten auffällig. Laut Sicherheitskreisen ging es unter anderem um Verfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ladendiebstahls und sexueller Belästigung. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Laut „Bild“ spielten sich die Taten zwischen 2015 und 2020 in Euskirchen, Bonn, Bad Münstereifel und Köln ab.

Nach Angaben des NRW-Flüchtlingsministeriums war der Mann am 24. Dezember 2014 in die Bundesrepublik eingereist. Als staatenloser Palästinenser wurde ihm der sogenannte subsidiäre Schutzstatus zuerkannt. Das heißt, der Mann konnte Gründe vorbringen, warum man ihn nicht abschieben sollte. Das kann zum Beispiel drohende Folter im Herkunftsland sein. Am 29. Januar 2015 wurde er laut Ministerium in Bad Münstereifel gemeldet. Im Mai 2017 zog er demnach nach Euskirchen um. „Am 1.12.2020 erfolgte die Abmeldung nach unbekannt“, so das Ministerium. Mitte August 2021 sei die Zuständigkeit dann offiziell auf die Ausländerbehörde in Kiel übergegangen.

Blumen und Kerzen liegen auf dem Bahnsteig im Bahnhof von Brokstedt für die beiden Todesopfer. © Marcus Brandt/dpa

Zuletzt war der 33-Jährige nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz. Bis vor kurzem war er noch in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt (JVA) untergebracht. Grund sei ein Körperverletzungsdelikt gewesen, teilte die Polizeidirektion im schleswig-holsteinischen Itzehoe mit. dpa