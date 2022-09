Energiekrise trifft auch Weihnachtsmärkte in Köln – Lichter gehen früher aus

Die Weihnachtsbeleuchtung in Köln wird wegen der Energiekrise stark eingeschränkt (Symbolbild) © Henning Schoon/dpa

Die Energie-Krise trifft die Weihnachtsmärkte in Köln: Ab 22 Uhr müssen die Weihnachtsbeleuchtung und die Deko ausgeschaltet werden.

Köln – Am 18. November sollen die ersten Weihnachtsmärkte in Köln öffnen. An Wochenenden sollen die Märkte sogar bis 23 Uhr Besucherinnen und Besucher mit Glühwein, gebrannten Mandeln und anderen Leckereien locken. Doch ein buntes Lichtermeer wird es in der letzten Stunde dann nicht mehr geben: Denn ab 22 Uhr müssen Buden die Weihnachtsbeleuchtung ausknipsen.

24RHEIN verrät, welche Auswirkungen die Energie-Krise auf die Weihnachtsmärkte in Köln hat.

Doch die Energie-Sparmaßnahmen treffen nicht nur die Buden auf den Weihnachtsmärkten: Die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in der Kölner Innenstadt ist von der sogenannten „Kurzfrist-Energieeinsparverordnung“ betroffen. Zwischen 22 Uhr und 16 Uhr ist keine Weihnachtsbeleuchtung erlaubt. (jw)