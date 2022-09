Einschränkungen: Erste Thermen und Saunen reagieren auf Energiekrise

Vor allem Saunen drohen im schlimmsten Fall eingestellt zu werden. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Gäste von Thermen und Saunen müssen im Winter teilweise mit Einschränkungen leben. Einige Betreiber haben Energiesparmaßnahmen angekündigt.

Köln – Gerade in den kalten Jahreszeiten sind Saunen und Thermen beliebte Freizeitaktivitäten. Doch durch die Energiekrise müssen sich die Bade- und Wellness-Gäste im Herbst und Winter mancherorts auf ein reduziertes Angebot einstellen. In NRW setzen einige Thermen- und Sauna-Betreiber Energiesparmaßnahmen um.

24RHEIN zeigt, welche Auswirkungen die Energiekrise auf Thermen und Saunen in NRW hat.

Energiesparen ist bei den Thermen, Saunen und Bädern im Großraum Köln und darüber hinaus also definitiv ein Thema. Unter anderem haben die KölnBäder angekündigt, auf Warmbadetage zu verzichten. (os)