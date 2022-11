Ende der Pandemie? Top-Virologe Hendrik Streeck appelliert: „rücksichtsvoll miteinander umgehen“

Virologe Hendrik Streeck spricht über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland

Der Bonner Top-Virologe Hendrik Streeck äußert sich zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Eine „Killervariante“, sagt er, sei nicht in Sicht. Weshalb Streeck die Maskenpflicht im Zug für nicht zielführend hält, lesen Sie hier:

Fulda - Die aktuellen Corona-Zahlen sind gering, von der angekündigten Corona-Welle im Winter fehlt jede Spur. Ist die Pandemie also Schnee von gestern? „Wir befinden uns gerade in einer schwer greifbaren Übergangsphase von einer Pandemie zur Endemie. Und da sollte man auf der einen Seite achtsam sein und rücksichtsvoll miteinander umgehen“, findet Virologe Hendrik Streeck und räumt ein: „Wir haben so viel erreicht in den letzten drei Jahren, dass wir in meinen Augen getrost auf Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte gehen können.“

Wer sich krank fühlt, sollte allerdings lieber zu Hause bleiben, betont der Virologe. Wer trotzdem das Haus verlassen muss, etwa um einzukaufen, sollte eine Maske tragen. Er fasst zusammen: „Unser Verhalten danach richten, wie wir uns fühlen und uns so verhalten, wie wir es von unseren Mitmenschen gerne haben – auch ohne, dass alles gesetzlich bestimmt ist, das ist das Gebot der Stunde. Es wäre schön, wenn wir auf diese Weise zu einer anderen Umgangskultur kämen.“