Kletterin Elnaz Rekabi kehrt in Iran zurück, nachdem sie bei einem Wettbewerb kein Kopftuch trug

Viele sehen Elnaz Rekabi nun als Symbol des Widerstandes gegen die strengen Kleidervorschriften der iranischen Regierung.

Die 30-jährige Profikletterin Elnaz Rekabi ist am Morgen des 19. Oktobers 2022 in den Iran zurückgekehrt, nachdem sie bei den Asienmeisterschaften in Seoul ohne Kopftuch geklettert war. Inmitten der heftigen Anti-Kopftuchproteste wird sie von vielen nun als Heldin und Symbol des Widerstandes gefeiert. Doch die Sorge um ihre Sicherheit war zunächst groß, da sie als verschwunden galt. Via Instagram hat sich Rekabi inzwischen für die Kopftuch-Abnahme während des Wettkampfs entschuldigt. Viele nehmen ihr das jedoch nicht ab.

