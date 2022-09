Eisig kalt oder sonnig mild? Das ist die Wetter-Prognose für den Winter

Von: Tobias Becker

Weiße Weihnachten sind für viele Menschen ein Traum, aber wie wird der Winter in diesem Jahr? Lesen Sie hier, welches Wetter die Langzeitprognose erwartet:

Der Winter rückt näher und viele Menschen in Baden-Württemberg hoffen auf Schnee. Eisige Temperaturen, warmer Glühwein und zu Hause ein heißes Bad – so könnte ein schöner Wintertag aussehen. Aber wie wird das Wetter in diesem Jahr? Zwei Möglichkeiten gibt es: Eisig kalt oder zu mild.

echo24.de verrät, welche Prognose für das Winter-Wetter gestellt wird.

Das amerikanische Wettermodell NOAA und der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben die Tendenzen mit dem langjährigen Klimamittel verglichen. (tobi)