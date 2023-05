Einsatzkräfte finden vermisste Zweijährige leblos in einem Bach – ein Unfall?

Eine Mutter meldet ihr Kind als vermisst, nachdem sie es nicht in ihrem Bett vorfindet. Wenig später finden Rettungskräfte es leblos in einem Bach. Wohl ein tragischer Unfall.

Koblenz – Tragödie in Rheinland-Pfalz: Ein Kleinkind ist am Dienstag (2. Mai) in einem Bach bei Vallendar leblos gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Dienstag mitteilte, meldete die Mutter das Kind am frühen Morgen bei der Polizei als vermisst, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Mädchen nicht in ihrem Bett gelegen hat. Den Angaben zufolge, habe sie auch bemerkt, dass die Haustür gestanden habe – und Verdacht geschöpft.

Vermisstes Mädchen (2) tot: Keine Anzeichen auf Gewaltverbrechen

Polizei und Feuerwehr starteten umgehend mit Unterstützung eines Hubschraubers eine Suche, heißt es vonseiten in den offiziellen Angaben weiter. Nach etwa einer Stunde sei das Kind an einem Bachlauf entdeckt worden. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und Reanimationsversuche konnte das leblose Mädchen nicht wiederbelebt werden, so die Staatsanwaltschaft dazu.

Nach vorläufigen Obduktionsergebnissen ist das Mädchen wohl nicht Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Anzeichen darauf habe es nicht gegeben, heißt es in dem Bericht. Ermittler gehen davon aus, dass das Kind ertrunken sei.

Ein weiterer tragischer Ertrinkungsunfall? Bereits Ende Februar waren eine Frau und ein Kleinkind tot in einem Berliner See aufgefunden worden. Hinweise auf ein Verbrechen habe es auch dort bislang nicht gegeben. (dpa/afp/rku)