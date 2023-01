Einsatzkräfte finden tote Frau nach Hauseinsturz in Bochum

Feuerwehr und Rettungskräfte stehen vor dem eingestürzten Haus im Bochumer Stadtteil Linden. © Markus Gayk/TNN/dpa

Eine Explosion, dann stürzt das Mehrfamilienhaus im Bochumer Stadtteil Linden in sich zusammen. In den Trümmern sind Suchhunde im Einsatz - doch die Hilfe kommt für eine Frau zu spät.

Bochum - Rettungskräfte haben nach dem Hauseinsturz in Bochum in den Trümmern eine Tote gefunden. Bei der Leiche handle es sich vermutlich um die 61-jährige Hauseigentümerin, die vermisst worden war, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Genaueres sei erst klar, wenn die Tote geborgen und eindeutig identifiziert worden sei.

Das Mehrfamilienhaus im Bochum-Linden war gestern Abend vermutlich nach einer Explosion vollständig eingestürzt. Laut Polizei wohnten in dem Gebäude neben der Hausbesitzerin zwei weitere Menschen: Einer von ihnen sei leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden, der Dritte nicht zu Hause gewesen. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und zwei Rettungshundestaffeln waren in der Nacht mit 160 Einsatzkräften vor Ort. dpa