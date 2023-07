DWD warnt vor Hitze in NRW – dann steigt das Gewitter-Risiko

In NRW wird es am Dienstag wieder heiß (Symbolbild).

Wetter

Bis zu 34 Grad werden am Dienstag in NRW erwartet. Es gibt amtliche Warnungen vor Hitze. Dann kündigen sich neue Gewitter an.

Köln – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat amtliche Warnungen vor Hitze für mehrere Regionen in NRW ausgesprochen. Am Dienstag sollen die Temperaturen wieder auf bis zu 34 Grad steigen. Es wird vor einer „hohen Wärmebelastung“ gewarnt. Im Hintergrund kündigen sich aber auch wieder neue Gewitter an. Die könnten in der Nacht für Starkregen und Hagel sorgen.

24RHEIN berichtet über die aktuelle Wetterlage zwischen Hitze und drohenden Gewittern in NRW.