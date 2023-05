Duisburg-Marxloh: Auf einer Straße mehr Brautmodenläden als in ganz München

Von: Peter Sieben

Teilen

Dutzende Schaufensterpuppen: Die Nachfrage nach Brautmode ist groß in Marxloh. © Peter Sieben

Aus der einst trostlosen Weseler Straße in Duisburg-Marxloh ist eine Brautmodenmeile geworden. Aber der Wandel birgt neue Herausforderungen.

Mehr zum Thema Das „Wunder von Marxloh“: Auf einer Straße mehr Brautmodenläden als in ganz München

Vor rund 20 Jahren gab es an der Weseler Straße in Duisburg-Marxloh extrem viel Leerstand. Die Geschäfte waren verwaist, die Schaufenster mit Brettern vernagelt. Heute ist die Straße in dem Stadtteil, der immer noch als Brennpunkt gilt, weit über die Grenzen von NRW und Deutschland hinaus als Brautmodenmeile bekannt. Nach Auskunft des Stadtmarketings gibt es in dem Stadtteil rund doppelt so viele Brautmodengeschäfte wie in ganz München.

24RHEIN erklärt, warum der Wandel in Duisburg-Marxloh nun neue Probleme mit sich bringt.