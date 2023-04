Düstere Wetteraussicht für Anfang Mai – Kaltluft flutet Deutschland

Von: Tobias Becker

Das Wetter hat erneut Kaltluft für Deutschland parat. © dpa/Fabian Sommer

Der Frühling ist bislang sehr wechselhaft und das Wetter scheint auch Anfang Mai nicht besser zu werden. Lesen Sie hier, welche Prognose Experten für die kommenden Tage abgeben:

Der April macht was er will, ist aber auch bald vorbei – und dann? Das Wetter im Frühling war bislang wechselhaft, hatte von Schnee bis Sonne alles im Gepäck. Im Mai hoffen viele auf Besserung und einen Schritt in Richtung Sommer. Doch stattdessen wirkt die Prognose von Experten eher düster.

Mitte Mai stehen dann die Eisheiligen an, die dem Volksglauben nach das Ende der frostigen Zeit darstellen. Der Sommer soll dann ohnehin eher extrem werden mit viel Hitze und Dürre. (tobi)