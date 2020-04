Drei Tote in Hattersheim gefunden

In Hattersheim wurden drei männliche Leichen gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Polizei bitte um Mithilfe.

In Hattersheim wurden drei tote Männer gefunden

wurden drei gefunden Die Polizei geht von Mord und Selbstmord aus

und Selbstmord aus Zu weiteren Hintergründen bittet die Polizei um Mithilfe

Update vom Freitag, 03.04.2020, 19.35 Uhr: Die Polizei hat inzwischen neue Details zu den Ereignissen um die drei Toten bekannt gegeben, die am Freitag in Hattersheim gefunden wurden.

Demnach haben Zeugen gegen 14.15 Uhr in der Ankerstraße in Hattersheim „schussähnliche Geräusche“ gehört. Die Zeugen fanden kurz darauf im Eingang eines Firmengebäudes einen 51-Jährigen aus Frankfurt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Hintergründe der Tat in Hattersheim werden ermittelt

Als Einsatzkräfte der Polizei das Gebäude absuchten, fanden sie dann den leblosen Körper eines 44-Jährigen aus Eddersheim. Auch er war erschossen worden.

Kurz darauf fand ein weiterer Zeuge einen toten 57-Jährigen an der Eddersheimer Schleuse. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass dieser Mann erst die beiden anderen und dann sich selbst getötet hat.

Zu den Hintergründen der Tat wird noch ermittelt. Die Polizei bittet alle, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Nummer 06192 / 20790 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Tote in Hattersheim gefunden - SEK im Einsatz

Erstmeldung vom Freitag, 03.04.2020, 17.41 Uhr: Hattersheim - In Hattersheim wurden am Freitagnachmittag drei tote Männer gefunden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Der Täter soll sich nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei unter den Toten befinden. Zwei Männer wurden im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim gefunden. Ein weiterer Toter wurde auf dem Gebiet der Stadt Kelsterbach bei der Eddersheimer Schleuse aufgefunden. Auch ein Sondereinsatzkommando war im Einsatz.

Tote in Hattersheim standen in Bezug zueinander

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei klar, dass eine Vorbeziehung zwischen den drei Toten bestanden habe, erklärte ein Polizeisprecher. In welcher Art von Beziehung die drei Personen zueinander gestanden haben, sei aber noch nicht klar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Am Freitagabend dauerten die kriminaltechnischen Untersuchungen des Tatorts noch an. Es wurde eine Spurensicherung durchgeführt und der weitere Tathergang ermittelt. Die Polizei kündigte an, noch am Abend eine Mitteilung zu den Geschehnissen zu veröffentlichen.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren.

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unterwww.deutsche-depressionshilfe.de. Hilfe bietet auch der Krisendienst Frankfurt unter 069-611375. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.bsf-frankfurt.de.