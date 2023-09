Dormakaba: Stellenabbau trotz guter Geschäftszahlen und gesteigertem Gewinn

Von: Julian Baumann

Industriekonzern Dormakaba hat gute Zahlen vorgelegt, will aber massiv Stellen abbauen. © Manuel Geisser/IMAGO

Der Schweizer Industriekonzern Dormakaba hat gute Geschäftszahlen vorgelegt, will weltweit aber dennoch hunderte Stellen abbauen - auch in Deutschland.

Stuttgart/Rümlang - Durch die stark gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe und Personal sind in den vergangeen Monaten viele Unternehmen in eine Schieflage geraten. Der Industriekonzern Dormakaba hat Anfang Juli im Rahmen einer Kostenreduktion einen massiven Stellenabbau verkündet, der auch deutsche Standorte betreffen wird. BW24 berichtet, welcher Standort in Baden-Württemberg betroffen ist und wie Dormakaba wirtschaftlich dasteht.

Dormakaba mit Hauptsitz im schweizerischen Rümlang nahe der Stadt Zürich ist im Jahr 2015 aus einer Fusion der zuvor eigenständigen Unternehmen Kaba mit Sitz in Zürich und Dorma aus Deutschland hervorgegangen, produziert Sicherheitssysteme wie Hochsicherheitsschlösser oder automatische Türsysteme und ist weltweit tätig.