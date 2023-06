„Heftigster Unwetter-Tag des Jahres“: Tornado-Gefahr am Donnerstag

Von: Tobias Becker

Der „heftigste Unwetter-Tag des bisherigen Jahres“ steht bevor. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Die Unwetter-Woche im Juni erreicht ihren Höhepunkt am Donnerstag, sogar Tornados sollen möglich sein. Lesen Sie hier, was der „heftigste Unwetter-Tag des bisherigen Jahres“ bedeutet:

In der vorletzten Juni-Woche sorgen kräftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen für Aufregung in Baden-Württemberg. Am Donnerstag erreicht der „heftigste Unwetter-Tag des Jahres“ Deutschland, wie Wetter-Experte Dominik Jung es ausdrückt. Dann soll sogar Tornado-Gefahr herrschen.

echo24.de verrät, womit bei den heftigen Unwettern zu rechnen ist.

Die ganze Woche über sorgen immer wieder lokale Gewitter und Starkregen für Aufsehen. Die Temperaturen bleiben dabei hoch, weshalb das Wetter eher schwülwarm ist in Baden-Württemberg. (tobi)